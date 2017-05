Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Welche politischen Folgen die Comey-Affäre haben könnte

Plötzlich wirkt es, als würde Comey eine Art Held der Demokraten, also von Clintons Partei, nachdem er zuvor zu Recht beschuldigt wurde, mit seinen Äußerungen zur so genannten E-Mail-Affäre kurz vor der Wahl einen unheilvollen Einfluss ausgeübt zu haben.

Wie geht es weiter? Das ist genauso ungewiss wie bei jeder neuen Episode von „House of Cards“. Aber die Rufe nach einem unabhängigen Ermittler in der Russland-Affäre werden lauter. McCabe hat dem Senat versprochen, ihn bei jedem Versuch des Weißen Hauses, sich einzumischen, zu unterrichten.

Außerdem beginnt die Suche nach einem Nachfolger von Comey. Möglicherweise wird es dabei zunächst einen Übergangskandidaten geben, vielleicht führt aber auch McCabe die Polizeibehörde weiter, bis die Stelle dauerhaft besetzt werden kann.

Politisch gesehen ist jetzt vor allem die Frage interessant, ob die so genannten gemäßigten Konservativen im Zuge dieser Affäre ihre Ergebenheit gegenüber dem Präsidenten aufgeben und stärker als bisher eine eigenständige Rolle spielen. Anders gefragt: Gibt die Comey-Affäre den Anstoß dafür, dass die Republikaner sich aus der selbst verschuldeten Unmündigkeit und Abhängigkeit von den Rechtspopulisten befreien? Amerika wäre es zu wünschen.

Ach ja, es gibt noch einen Unterschied zwischen Fiktion und Realität, auch wenn beides immer schwerer auseinander zu halten ist. In einer Episode pinkelt Frank Underwood, der Präsident in „House of Cards“, gegen den Grabstein seines Vaters. Das würde Donald Trump niemals tun.