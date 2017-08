Ein Präsident macht nie wirklich Urlaub

Der auf Präsidenten spezialisierte Historiker Douglas Brinkley vom James-Baker-Institut für öffentliche Politik sagt: „Präsident Trump ist überempfindlich gegenüber dem Wort „Urlaub“, weil er Präsident Obama so lange dafür prügelte, diesen zu nehmen.“ Präsidenten müssten jederzeit arbeiten, daher der Ausdruck Arbeitsurlaub, sagte Brinkley.

Trump hat 13 der 28 Wochenenden seit seinem Amtsantritt nicht im Weißen Haus verbracht, die meisten davon in seinem Anwesen in Palm Beach in Florida oder in Bedminster in New Jersey. Ein Wochenende war er im Ausland und eines verbrachte er in Camp David, der staatlichen Erholungsanlage für Präsidenten in Maryland.

Natürlich verabschiedet sich der Präsident nie wirklich von der Arbeit. Er reist mit einem Mini-Weißen-Haus aus Beratern und hält weiterhin Besprechungen ab, wohin auch immer er geht. Doch Anita McBride, einst Stabschefin von First Lady Laura Bush, sagt, es habe Vorteile, aus Washington herauszukommen. George W. Bush habe im Urlaub auf seiner Ranch in Texas seiner Leidenschaft fürs Radfahren und andere Aktivitäten gefrönt. „Dort hat er seine Batterien wieder aufgeladen“, sagte sie. „Jeder von uns, die im Weißen Haus gearbeitet haben, versteht wirklich das Bedürfnis, fort zu kommen.“

Die Sommerreisen der Präsidenten werden ohnehin oft vom Weltgeschehen gestört. 1998 kehrte Bill Clinton kurzzeitig von Martha's Vineyard zum Weißen Haus zurück, um sich um Bombenangriffe im Sudan und in Afghanistan zu kümmern. Reagan brach 1983 einen Kalifornien-Urlaub ab, nachdem ein Flugzeug von Korean Airlines von einem sowjetischen Kampfjet abgeschossen worden war. 2005 wurde George W. Bush dafür kritisiert, dass er seinen Urlaub nicht abbrach, als der Hurrikan Katrina New Orleans heimsuchte.

Brinkley erinnert an mehrere wichtige Ereignisse, die Obamas Sommerferien unterbrachen, darunter die Enthauptung des Journalisten James Foley durch Kämpfer der Terrormiliz Islamischer Staat 2014 und Syriens Chemiewaffeneinsatz 2013. „Wenn Präsidenten fort sind, passiert etwas“, sagt Brinkley. „Jeden August hat man etwas Schreckliches, das passieren wird.“