 US-Präsident in China: Kaiserlicher Empfang für Trump

US-Präsident Donald Trump mit Chinas Präsident Xi Jinping und ihren Ehefrauen China will dem US-Präsidenten mit einem exquisiten Empfang schmeicheln. (Foto: AFP; Files; Francois Guillot)

PekingDen ersten Tag seines Staatsbesuches verbrachte US-Präsident Donald Trump gleich ganz in der Verbotenen Stadt, der einstigen Residenz des Kaisers von China. Tee trinken, Vasen bemalen, Kunstschätze bestaunen, eine Peking-Oper-Vorführung schauen – 15 Minuten lang ging sie, um die Aufmerksamkeit Trumps nicht zu sehr zu strapazieren.

So sieht der versprochene chinesische Staatsempfang Plus aus, mit dem Chinas Staatspräsident Xi Jinping Trumps Ego schmeicheln möchte. „Das ist eine außergewöhnliche Geste, ihn in die Residenz des ehemaligen Kaisers und das historische Zentrum der Macht einzuladen“, sagt Su Hao, Professor an der Universität für Außenbeziehungen in Peking. Aber er bestreitet, dass sich Xi damit auch selbst als Chinas neuer Kaiser inszenieren wolle. „Damit will er bloß zeigen, wie wichtig ihm die Beziehungen zwischen den USA und seinem Land sind.“

Peking möchte Trump wohlgesonnen stimmen, denn es gibt viele schwierige Fragen, die am Donnerstag verhandelt werden müssen. Schließlich hat Trump den Chinesen viele Vorwürfe gemacht. Zum Beispiel beim chinesischen Handel, den Trump als einen „Währungsmanipulator“ bezeichnete. Im August unterschrieb er einen Memorandum, um die sogenannten Section 301-Untersuchungen gegen China wegen des Verdachts auf unfaire Handelspraktiken wie Diebstahl von intellektuellem Eigentum und unfairen Handelspraktiken einzuleiten. Amerikanische und europäische Konzerne beschweren sich schon lange über einen fehlenden Marktzugang in China – vor allem zum strategisch wichtigen Technologie- und Digitalsektor. Im Oktober erwog man, hohe Strafzölle auf chinesisches Aluminium zu erheben; die chinesischen Ministerien übten lauthals Kritik.

Das Verhältnis zwischen China und den USA schien angespannter zu werden. Noch eine Woche vorher hatte Peking Alarmstufe Orange ausgerufen, weil die Luftqualität in der Hauptstadt wieder einmal so schlecht war.

Doch nun ist der Himmel wieder staatsbesuchsblau und schon gleich zur Ankunft Trumps gab es gute Nachrichten: Das Handelsdefizit zwischen den beiden Ländern ist jüngst im Monatsvergleich um 1,5 auf 26,6 Milliarden US-Dollar gefallen.

Am selben Tag unterzeichneten US-Handelsminister Wilbur Ross und der chinesische Vize-Premierminister Wang Yang einen neunzehnseitigen Vertrag im Wert von neun Milliarden US-Dollar. „Heute ist nur die Aufwärmrunde“, lachte Wang. „Morgen gibt es erst die richtig gute Show.“ Analysten glauben, dass der Gesamtwert der unterzeichneten Verträge zwischen 20 und 30 Milliarden US-Dollar liegt Standesgemäß soll zudem Boeing ein paar Flugzeuge verkaufen können – inzwischen fast Ritual bei hochrangingen Treffen zwischen einem chinesischen und ausländischen Staatsoberhaupt.