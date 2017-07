Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Sonderermittler warnen vor Aktenvernichtung

Auch der Druck durch Sonderermittler Robert Mueller wächst. Nach Angaben eines Insiders forderte Mueller das US-Präsidialamt auf, alle Unterlagen zum Treffen zwischen Trump Jr. und Weselnitskaja aufzubewahren. Ein entsprechendes Gesuch habe der frühere FBI-Chef an das Weiße Haus formell übersandt und darin betont, das Treffen im Juni 2016 sei für seine Ermittlungen relevant.

Gesuche wie das Muellers beziehen sich üblicherweise auf alle Unterlagen: schriftliche Dokumente, Emails, Tonbandaufzeichnungen, Mitschriften und Sprach- oder Textnachrichten. Neben Trumps Sohn, Manafort und Kushner gelten Justizminister Sessions und der bisherige russische Botschafter in Washington, Sergej Kisljak, als Schlüsselfiguren im Russland-Geflecht.

Sessions gerät durch einen Bericht der „Washington Post“ vom Freitag in Erklärungsnot. US-Geheimdienste hätten Gespräche Kisljaks abgehört, berichtete das Blatt unter Berufung auf US-Regierungsvertreter.

Darin habe er gegenüber Vorgesetzten angegeben, mit Sessions 2016 auch für Russland wichtige Wahlkampf-Themen besprochen zu haben. Sessions war damals Senator und Berater des Präsidentschaftskandidaten Trump.

Er hatte seinen Kontakt zu Kisljak schon im Bestätigungsverfahren für den Ministerposten nicht offengelegt. Später räumte er zwar ein, den Botschafter getroffen zu haben. Dies aber nur in seiner Rolle als Senator und ohne Wahlkampfbezug. Nachdem das FBI Ermittlungen in der Russland-Affäre aufnahm, erklärte Sessions sich in der Angelegenheit für befangen.

Kisljak beendete unterdessen am Wochenende seine Amtszeit in Washington. Bis zum Eintreffen eines Nachfolgers werde der Gesandte Geschäftsträger sein, teilte die Botschaft mit. Kisljak war seit 2008 Botschafter in den USA.