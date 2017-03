Das „großartige Unternehmen“ Exxon Mobil baut am Golf von Mexiko seine Chemiewerke und Raffinerien aus und investiert dazu 20 Milliarden Dollar bis zum Jahr 2022. „Großartig“ ist die Wortwahl von US-Präsident Donald Trump, der sich mit einem Video bei Facebook, per Twitter und Pressemitteilung bei Exxon Mobil bedankte. 45.000 Arbeitsplätze würden geschaffen. „Und es werden großartige Jobs sein.“ Exxon Mobil sei ein „spezielles Unternehmen mit speziellen Menschen“, jubelte der Präsident.

In der Würdigung per Pressemittelung des Weißen Hauses nennt die Regierung die Exxon-Entscheidung einen eigenen Erfolg, schließlich habe Präsident Trump versprochen, Jobs zurück nach Amerika zu bringen. „Der mitreißende Geist des Optimismus im Land schafft bereits neue Arbeitsplätze, und das ist erst der Anfang“, heißt es darin. Was genau Exxon Mobil in Texas und Louisiana plant, haben die Presseleute des Weißen Hauses kurzerhand wortwörtlich aus der Pressemitteilung des Unternehmens herauskopiert.

Die Nähe von Exxon Mobil zum Weißen Haus ist Thema, seit Trump den damaligen Chef des Unternehmens Rex Tillerson zu seinem Außenminister machte. Die beiden Politiker hatten sich bei einem gemeinsamen Mittagessen am Montag getroffen – wenige Stunden danach lobte Trump auf allen Kanälen den Ex-Arbeitgeber Tillersons.

Laut der Finanzagentur Bloomberg war die Investition Exxon Mobils allerdings gar nicht so neu. Eine Reihe von Investitionen am Golf von Mexiko hätten bereits 2013 begonnen worden und jetzt unter dem Slogan „Growing the Gulf“ als Großprojekt verpackt worden.