 US-Präsident Trump: „Wir gehen nicht nach Syrien“

Donald Trump Der US-Präsident schickt keine großen Bodentruppen nach Syrien.

WashingtonUS-Präsident Donald Trump hat eine Entsendung größerer Kontingente von Bodentruppen nach Syrien ausgeschlossen. „Wir gehen nicht nach Syrien“, sagte Trump in einem am Mittwoch ausgestrahlten Interview des Senders Fox Business. „(Russlands Präsident Wladimir) Putin unterstützt eine Person, die wirklich eine sehr böse Person ist“, sagte er in Bezug auf Syriens Präsidenten Baschar al-Assad. „Das ist ein Tier“, sagte Trump. Er bezog sich dabei auf Assads Rolle im Syrien-Krieg und seine Verantwortung für getötete oder verstümmelte Kinder. US-Außenminister Rex Tillerson führte am Mittwoch Gespräche mit Putin und dessen Außenminister Sergej Lawrow in Moskau.