Mit Trump zu einer guten Beziehung zwischen USA und Russland

Den designierten US-Außenminister und Chef des Mineralölkonzerns Exxon Mobil, Rex Tillerson, hält Taras für „eine Person, die sowohl Putin als auch Russland kennt“. Er rechne daher damit, dass es mit den Beziehungen zwischen Washington und Moskau künftig aufwärts geht. „Wenn Trump tut, was er versprochen hat, und wenn Putin ständig sagt, dass er Frieden mit Amerika will, dann gehe ich davon aus, dass die Feindschaft zwischen Russland und den USA aufhören wird“, sagt der Ukrainer während eines Spaziergangs mit seiner Frau, die von Kopf bis Fuß in Pelz gekleidet ist.

Die Geheimdienste sind sich nach Angaben von CIA-Direktor John Brennan dagegen einig, dass Russland versucht hat, sich in die US-Präsidentschaftswahl einzumischen. Beweise dafür, dass Moskau Trump zum Sieg verholfen habe, gebe es indes nicht. Präsident Barack Obama hat eine umfassende Untersuchung angeordnet.

Der Friseur Jefim Katscher aus Odessa gehört zu wenigen Einwanderern in Brighton Beach, die die Berichte über russische Hackerangriffe für plausibel halten. Zwar sehe er Putins „sehr aggressive“ Außenpolitik skeptisch, hoffe aber dennoch auf eine Annäherung zwischen Moskau und Washington, sagt Katscher, der nach eigenen Angaben wegen der Steuerversprechen Trump wählte: „Mit Amerika sollte man sich nicht anlegen. Es ist eine große Atommacht, und man sollte miteinander auskommen.“

„Die Beziehungen werden sich dank des gesunden Menschenverstands bessern, weil niemand die Konfrontation mit Russland eskalieren lassen möchte“, erklärte der gebürtige Ukrainer.

Roman Groysman, dessen Familie ebenfalls aus der Ukraine in die USA kam, hält Hacking nicht einmal für ungewöhnlich. Es sei ein modernes Instrument, das Staaten gegeneinander einsetzen, sagt der 34-jährige Marketingberater. „Damit muss man rechnen“, erklärt er. „Wir haben das selbst bei anderen Ländern getan. Warum sollte es uns also nicht auch so gehen? In der Liebe und im Krieg ist alles erlaubt.“