US-Regierung : Südkorea-Bündnis nach Moon-Wahl nicht in Gefahr

Datum: 09.05.2017 21:30 Uhr

Nach der Wahl von Moon Jae In zum neuen Präsidenten in Südkorea heißt es aus der US-Regierung: Das Verhältnis zwischen Washington und Seoul sei nicht grundsätzlich in Gefahr. Dennoch seien gewisse Schwankungen möglich.



Teilen



Artikel Teilen Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen.

Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen? Moon Jae In Der linksliberale südkoreanische Präsident Moon Jae In konnte die Wahl mit deutlicher Mehrheit gewinnen. (Foto: dpa) WashingtonDie US-Regierung sieht das Bündnis zu Südkorea nach dem Wahlsieg des liberalen Politikers Moon Jae In nicht grundsätzlich in Gefahr. An der Allianz werde sich im Wesentlichen wohl nichts ändern, verlautete am Dienstag aus Regierungskreisen. Allerdings seien im Verhältnis zwischen Washington und Seoul künftig gewisse Schwankungen möglich. Der Menschenrechtsanwalt Moon hat die Präsidentenwahl in Südkorea mit deutlicher Mehrheit gewonnen. Er hat sich über das im Süden stationierte US-Raketenabwehrsystem Thaad skeptisch geäußert. Nach seiner Ansicht wurde die Entscheidung übereilt getroffen. Der US-Insider sagte, Moon werde trotz des deutlichen Sieges ein Bündnis schmieden müssen. Deswegen sei unklar, ob er seine ablehnende Haltung durchhalten könne. Moon punktete vor allem bei jungen Wählern und tritt für einen Dialog mit der kommunistischen Führung in Pjöngjang ein, die ungeachtet internationaler Kritik ihr Atom- und Raketenprogramm vorantreibt. Der Politiker befürwortet aber auch Sanktionen gegen den Norden.