US-Regierung Trump entlässt US-Außenminister Tillerson – Pompeo übernimmt

Donald Trump tauscht seinen wichtigsten Minister aus: CIA-Chef Mike Pompeo ersetzt Rex Tillerson als Außenminister. Der reagiert überrascht.

WashingtonUS-Präsident Donald Trump entlässt Außenminister Rex Tillerson. Nachfolger werde CIA-Direktor Mike Pompeo, twitterte Trump am Dienstag.

Pompeo „wird einen fantastischen Job machen“. Nachfolgerin von Pompeo als CIA-Chefin werde Vize-Direktorin Gina Haspel, die laut Trump die erste Frau auf diesem Posten sein wird. Beide Posten müssen vom Senat bestätigt werden.

Trump lobte Tillerson für seine Zeit als Chefdiplomat der US-Regierung. „Danke an Rex Tillerson für seinen Dienst“, schrieb er.

Tillersons Reaktion ließ nicht lange auf sich warten: Er habe nicht mit Trump gesprochen und kenne die Gründe für seine Entlassung nicht, teilte Tillerson mit. Er hatte die Absicht, im Amt zu bleiben.

An den Märkten weitete der Euro als Reaktion auf die erneute Personalrochade in der US-Regierung seine Gewinne gegenüber dem Dollar aus. Der Goldpreis stieg: Die „Antikrisen-Währung“ drehte ins Plus und notierte 0,2 Prozent im Plus bei 1.325,85 Dollar je Feinunze.

Die Entwicklung reiht sich ein in eine Reihe zahlreicher Personalwechsel in den vergangenen Monaten. In der vergangenen Woche hatte Trumps Wirtschaftsberater Gary Cohn angekündigt, er werde das Weiße Haus verlassen.

Gerade erst CIA-Chef, bald schon US-Außenminister. (Foto: AFP) Mike Pompeo

Bereits am Montag wurde der persönliche Assistent von Trump, John McEntee, gefeuert. Wie das „Wall Street Journal“ berichtet, wurde er am Montag aus dem Weißen Haus eskortiert. Grund für die Entlassung sei ein nicht näher genanntes Sicherheitsproblem, berichtet die Zeitung. Das Weiße Haus wollte den Fall nicht kommentieren. McEntee gehört zu den dienstältesten Beratern Trumps und hatte schon in den Anfängen seines Wahlkampf für ihn gearbeitet.

In der Vergangenheit war es wiederholt zu Meinungsverschiedenheiten zwischen Trump und Tillerson gekommen. Immer wieder war über Tillersons Ablösung spekuliert worden. Tillerson hatte immer wieder Positionen vertreten, die sich von denen Trumps unterschieden, etwa was den Konflikt mit Nordkorea angeht.

Am Montag schloss er sich der Schlussfolgerung der britischen Regierung an, wonach Russland für den Giftanschlag auf einen russischen Ex-Doppelagenten in England verantwortlich ist. Kurz zuvor hatte das Weiße Haus es noch abgelehnt, sich dieser Lesart anzuschließen.

Tillerson galt als erster US-Außenminister ohne jede Erfahrung in der Politik. Der 65-Jährige Texaner war zuvor Chef von Exxon Mobil, eines der weltgrößten Ölkonzerne. Unter deutschen Diplomaten galt Tillerson gemeinsam mit Verteidigungsminister Mattis als Achse der Vernunft in der US-Regierung.

Einige der engsten Verbindungen hat Tillerson nach Russland, mit Präsident Wladimir Putin versteht er sich auch persönlich gut. 2013 zeichnete Putin ihn mit einem Orden der Freundschaft aus. Tillerson hält nichts von Sanktionen gegen Moskau.