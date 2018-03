US-Regierung Trump will Sicherheitsberater McMaster entlassen

Das Personalkarussell im Weißen Haus dreht sich weiter. Nach Tillerson will Trump nun offenbar auch seinen Nationalen Sicherheitsberater loswerden.

Trump will einen starken Nachfolger für den Drei-Sterne-General einsetzen. (Foto: dpa) Herbert Raymond McMaster

New YorkDonald Trump plant offenbar den nächsten Rausschmiss. Nach Außenminister Rex Tillerson soll nun auch der Nationale Sicherheitsberater H.R. McMaster seinen Posten räumen, schreibt die „Washington Post“ unter Berufung auf fünf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Bloomberg berichtet unter Bezug auf einen Mitarbeiter des Weißen Hauses, dass Trump noch keine endgültige Entscheidung getroffen habe.

Laut „Washington Post“ sucht der US-Präsident bereits aktiv nach einem Nachfolger für McMaster. Allerdings wolle er sich Zeit lassen und sicherstellen, einen starken Ersatz für den Drei-Sterne-General einzusetzen. Außerdem wolle Trump eine Demütigung von McMaster vermeiden.

Vor wenigen Tagen erste hatte Trump Außenminister Rex Tillerson quasi per Twitter mitgeteilt, dass dessen Dienste nicht mehr im Weißen Haus gebraucht werden. Zwischen den beiden gab es schon seit längerem Konflikte. In der Vergangenheit wurde immer wieder über eine Entlassung des ehemaligen Exxon-Mobil-Chefs spekuliert. Kurz vor Tillerson trat Gary Cohn von einem Posten als Chefökonom der US-Regierung zurück.

Auch zwischen McMaster und Trump soll es Unstimmigkeiten gegeben haben. CNN berichtet, der Präsident habe sich im privaten Kreis irritiert gezeigt von Unterschieden im Stil und in der Persönlichkeit seines Sicherheitsberaters.

Angeblich stand McMaster bereits vergangenen Herbst vor der Ablösung. Doch im Weißen Haus habe man sich dagegen entschieden, zum dritten Mal in weniger als einem Jahr den Sicherheitsberater zu wechseln, berichtet CNN. Der 55-Jährige löste im Februar Michael Flynn ab, der wegen Gesprächen mit Russlands Botschafter über US-Sanktionen gegen Moskau zurücktreten musste.

Erst am Dienstag kündigte Trump an, dass er bereit sei, sich von Mitarbeitern zu trennen, mit denen er in der Vergangenheit aneinandergeraten ist.