US-Regierung TV-Moderator Larry Kudlow wird wohl Trumps Top-Wirtschaftsberater

Der neue oberste Wirtschaftsberater des US-Präsidenten steht Berichten zufolge fest: TV-Moderator Larry Kudlow soll demnach auf Gary Cohn folgen.

In den 1980er-Jahren beriet der Ökonom bereits die Regierung von Präsident Ronald Reagan in Wirtschaftsfragen. (Foto: Reuters) Lawrence „Larry“ Kudlow

WashingtonEiner Ernennung des Fernsehmoderators und Ökonomen Larry Kudlow zu Donald Trumps oberstem Wirtschaftsberater steht Berichten zufolge nichts mehr im Weg. Die „Washington Post“, „Politico“ und das „Wall Street Journal“ berichteten am Mittwoch, Kudlow (70) habe ein Angebot des US-Präsidenten (71) akzeptiert. Kudlow wird Nachfolger von Gary Cohn, der das Weiße Haus auf eigenen Wunsch verlässt.

Lawrence A. „Larry“ Kudlow moderiert derzeit im Kanal CNBC, er ist auch Radiomoderator und Kolumnist. In den 1980er Jahren beriet er die Regierung Ronald Reagans. Kudlow war Chef-Ökonom bei der Investmentbank Bear Stearns. Mehrfach hat er einschneidende Steuersenkungen als Treiber eines Wirtschaftswachstums bezeichnet.

Kudlow solle möglicherweise bereits am Donnerstag ernannt werden, berichtete der Sender CNBC.

In verschiedenen Berichten wird angemerkt, dass Kudlow keinen Abschluss in Ökonomie habe. Er hatte Trump aber bereits im Wahlkampf 2016 unterstützt und gilt heute als einer seiner loyalen und informellen Berater. Kudlow wird als gut verdrahtet in der republikanischen Partei beschrieben.

Abgänge im Weißen Haus – Trumps Wackelkabinett Donald Trump 1 von 9 Der US-Präsident hatte ein Team gebildet, das sehr männlich, sehr reich und politisch unerfahren ist. Außenminister Rex Tillerson ist der jüngste in einer langen Reihe der Gefeuerten – und vermutlich nicht der letzte. Justizminister und Chefankläger 2 von 9 Jeff Sessions ist seit seinem Selbst-Rückzug aus den Russland-Ermittlungen bei Trump in ewige Ungnade gefallen. Gibt sich enorme Mühe, dem Chef zu gefallen, der stellt ihn aber dessen ungeachtet immer wieder öffentlich bloß. Minister für die Veteranen 3 von 9 David Shulkin ließ seine Frau auf Kosten der Steuerzahler nach Europa fliegen. Erregt mit medialen Alleingängen den schweren Missmut des Weißen Hauses. Ein Top-Kandidat auf der Abschussliste.

Nationaler Sicherheitsberater 4 von 9 Vergleichsweise moderat, wird der General H. R. McMaster immer wieder als stark gefährdet beschrieben – Ex-Botschafter und Hardliner John Bolton stehe schon bereit. Aber ein Wechsel auf dieser Position in der Anbahnung von Gesprächen mit Nordkorea? Innenminister 5 von 9 Ryan Zinke hat immer wieder größere Schwierigkeiten, sich an die Reisevorschriften zu halten, und fliegt gern viel teurer als nötig. Wollte in seinem Büro für 139.000 US-Dollar Türen auswechseln lassen. Chef der Umweltbehörde EPA 6 von 9 Scott Pruitt fliegt angeblich nur noch First Class auf Steuerzahlerkosten, begründet das mit höherer Sicherheit. Hat ebenfalls Ärger mit Ethik-Richtlinien. Stabschef 7 von 9 Angeblich ist Trump des strengen Regiments „seines“ Generals John Kelly überdrüssig. Kelly hatte große Not, die Affäre um White-House-Mitarbeiter Bob Porter zu kontrollieren. Gilt außerdem als Gegner von „Javanka“, also Jared Kushner und Ivanka Trump – Schwiegersohn und Tochter des Präsidenten.

US-Medienberichten kommentierten, dass die Ernennung des Moderators Kudlow die bereits enge Beziehung Trumps zum Fernsehen als Impuls- und Inputgeber weiter verstärke.

Trumps derzeitiger Top-Wirtschaftsberater Cohn verlässt das Weiße Haus in diesen Tagen während der tobenden Debatte über US-Strafzölle auf ausländischen Stahl und Aluminium. Cohn (57) war maßgeblich an der jüngst verabschiedeten Steuerreform beteiligt, lag mit Trump aber in fast allen anderen Feldern überkreuz. Bei den Strafzöllen stellte er sich bis zuletzt, aber vergebens gegen den Präsidenten.