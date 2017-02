Washington, FrankfurtUS-Präsident Donald Trump verzichtet auf eine Teilnahme am traditionellen Galadinner der Korrespondenten im Weißen Haus. Einen Grund gab er in einem Tweet vom Samstag nicht an. Doch wünsche er „jedem alles Gute“ und einen großartigen Abend!“, schrieb Trump.

Die jährliche Veranstaltung findet am 29. April statt. Sie ist für die zum Teil bissigen, zum Teil selbstironischen Witze der Redner bekannt, zu denen meistens der Präsident gehört. Neben Politikern und Journalisten nehmen auch Prominente daran teil. Kritiker bemängeln, dass die Treffen eine zu große Nähe von Presse und Politik fördern.

I will not be attending the White House Correspondents' Association Dinner this year. Please wish everyone well and have a great evening!