„Billionengeschenk für multinationale Unternehmen“

Der Höchstsatz für Unternehmenssteuer soll von 35 auf 20 Prozent sinken. Für Kritiker wie die demokratische US-Senatorin Elizabeth Warren ist das nichts anderes als ein „Billionengeschenk für multinationale Unternehmen“ und für „ausländische Großinvestoren“. Die Senkung der Steuern für „pass through“-Unternehmen, Personengesellschaften, ist ebenfalls nicht unumstritten. Hier läuft das Geschäft direkt durch die persönliche Einkommenssteuererklärung des Besitzers und wird mit dem persönlichen Steuersatz, im Höchstfall 39,5 Prozent, versteuert.

In Zukunft soll ein abgesenkter Unternehmenssteuersatz von 25 Prozent gelten. Die Gesetzgeber versprechen, dass sie Maßnahmen ergreifen werden, um zu verhindern, dass bald in großem Stil hohe Privat-Einkommen in geringer besteuerte Unternehmensgewinne „umgewandelt“ werden. Aber Details dazu gibt es nicht.

Das Ende der Erbschaftssteuer wird 2024 kommen. Nach Berechnungen des Tax Policy Center hat es 2017 nur 5460 solche Steuerfälle gegeben, weil ohnehin eine Freigrenze von elf Millionen Dollar für eine Ehepaar besteht. Diese Freigrenze soll nun verdoppelt werden, bevor die Steuer dann 2024 ganz ausläuft.

Diese Änderung betrifft nur die obersten 10.000 der US-Steuerzahler, spart dafür im Einzelfall aber große Summen. Beibehalten wird auch eine Regelung, dass ein Erbe zum Tageswert in Vermögenswerte einsteigt. Wer also große, alte Aktienpakete erbt, muss auf alle vorangegangenen Wertsteigerungen bei einem späteren Verkauf keine Kapitalertragsteuer zahlen.

Ungemach hält das Steuerpaket auch für Tesla und andere Hersteller von Elektro-Autos bereit. Eine bestehende Steuerbegünstigung von 7.500 Dollar für den Kauf eines Elektroautos soll ersatzlos wegfallen. Das ist besonders schmerzhaft für die Käufer der preiswerteren Modelle wie Tesla Model 3, Nissan Leaf oder Chevrolet Bolt.

Aber auch hier gilt: Das letzte Wort ist noch lange nicht gesprochen und Politiker und Lobbyisten in Washington bereiten sich auf ein langes Wochenende vor, während Donald Trump zu seiner großen Asienreise aufbricht - weit weg von den innenpolitischen Streitereien der kommenden Tage.