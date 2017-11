US-Präsident Donald Trump Gegner der Reform kritisieren die geplanten Erleichterungen für Privatjet-Besitzer.

WashingtonOft ist die US-Politik zu Thanksgiving tiefenentspannt. Oberflächlich ist das auch dieses Jahr der Fall: Der US-Kongress macht rund um den Feiertag am 23. November eine Woche Pause. Und US-Präsident Donald Trump führt die PR-Tradition seiner Vorgänger fort, indem er am Dienstag einen Truthahn im Rosengarten des Weißen Hauses begnadigen wird.

Im Hintergrund aber ringen die US-Republikaner um den Durchbruch für die größten Steuersenkungen seit mehr als 30 Jahren. Vergangene Woche hatte das Repräsentantenhaus einen eigenen Gesetzesentwurf verabschiedet. Parallel schaffte es eine andere Version, den Finanzausschuss des Senats zu passieren.

Anfang Dezember soll es nun zum großen Finale im Senat selbst kommen: Stimmt die Kammer zu, können danach beide Vorlagen zu einer verschmolzen werden. Bis Weihnachten will Trump, so hat er es versprochen, eine Unterschrift unter den „Tax Cuts and Jobs Act” setzen.

Doch für den Moment spricht mehr gegen einen Erfolg als dafür. Mehrere republikanische Senatoren sind unentschieden, darunter erklärte Trump-Gegner. Schon die Rückabwicklung von Obamacare scheiterte im Senat, weil die Reihen nicht geschlossen waren.

Das neue Steuermodell der USA Trumps Steuerreform Die wichtigsten Punkte der Ende September 2017 von US-Präsident Donald Trump vorgestellten Steuerreform auf einen Blick.

Unternehmenssteuern senken Trump hat angekündigt, die Unternehmenssteuer von 35 auf 15 Prozent zu reduzieren. Im US-Kongress und im US-Präsidialamt peilen Republikaner eine Absenkung auf 20 Prozent an. Andere Kongressabgeordnete halten eher 25 Prozent für machbar. Schon jetzt zahlen viele Konzerne allerdings dank Schlupflöchern in den Gesetzen wesentlich geringere Unternehmenssteuern.

Spitzensteuersatz und Steuerklassen reduzieren Gutverdienende Amerikaner zahlen Bundessteuern von bis zu 39,6 Prozent auf ihr Einkommen. Trump will den Steuersatz auf 35 Prozent senken. Republikaner im Repräsentantenhaus wollen sogar eine Reduzierung auf 33 Prozent. Verringert werden soll zudem die Zahl der Steuerklassen auf drei von sieben, was die Steuererklärung für viele US-Bürger vereinfachen würde.

Firmenvermögen zurückholen US-Konzerne haben rund 2,6 Billionen Dollar im Ausland geparkt, um die Unternehmensteuer in den USA zu sparen. Rechtlich ist das möglich, weil im Ausland erwirtschaftete Gewinne nicht versteuert werden müssen, so lange sie nicht in die USA überwiesen werden. Die Republikaner wollen die Firmen mit einem deutlich geringeren Steuersatz von 3,5 bis 8,75 Prozent über acht Jahre dazu bringen, ihr Kapital doch wieder in die Heimat zurückzubringen und dort zu investieren.

Kleine Betriebe entlasten Der Steuersatz für sogenannte „pass-through“-Betriebe soll nach dem Willen der Republikaner von derzeit bis zu 39,6 Prozent auf rund 25 Prozent sinken. Die Bezeichnung für die Firmen leitet sich davon ab, dass anders als bei Konzernen Gewinne oder Verluste direkt an den Eigentümer durchgereicht werden. Schätzungen zufolge sind in den USA rund 95 Prozent der Firmen „pass-through“-Unternehmen, weil sie nur einen Eigentümer haben, kleine Betriebe mit einer begrenzten Zahl von Mitarbeitern oder Personengesellschaften sind.

Jetzt geht es um eine Alles-oder-Nichts-Mission für Trump. Sollte die Reform scheitern, ist der blamiert und steht endgültig als handlungsunfähig da. Und sollte sie tatsächlich den Senat passieren, hätte er womöglich sogar zwei Ziele in einem erreicht: Denn der Senatsentwurf verknüpft die Steuerreform mit der Aushöhlung von Obamacare. Er sieht unter anderem die Abschaffung der Krankenversicherungspflicht vor, die unter Barack Obama eingeführt wurde.

Damit wollen die Republikaner 338 Milliarden Dollar Subventionen sparen. In der Konsequenz könnten 13 Millionen US-Bürger aus der Krankenversicherung fliegen, hat der linksliberale Think Tank „Center for American Progress” errechnet.

Die Vorlage aus dem Repräsentantenhaus sieht diese Verquickung nicht vor, in anderen Grundzügen aber stimmen die Entwürfe überein. So käme der größte Teil der geplanten Steuerstreichungen Unternehmen zugute: Die Körperschaftssteuer soll von 35 auf 20 Prozent sinken – in der Repräsentantenhaus-Vorlage ab 2018, in der Senatsvorlage ein Jahr später.

Der potenzielle neue finanzielle Spielraum für die Betriebe soll deren Investitionen fördern, Löhne steigern und Jobs schaffen. Ob sich diese Hoffnung in der Realität erfüllt, ist aber keinesfalls garantiert.