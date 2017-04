Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Donald Trump Der US-Präsident will eine „phänomenale“ Steuerreform erreichen. (Foto: AP)

WashingtonDie US-Republikaner von Präsident Donald Trump wollen sich für ihre geplante große Steuerreform mit den Demokraten abstimmen. Er könne nicht sagen, was dabei herauskommen werde, sagte der Vorsitzende des zuständigen Ausschusses im Repräsentantenhaus, Kevin Brady, am Montag (Ortszeit). Er sei jedoch an ihren Ideen interessiert.

Aus Kreisen der Kongresskammer verlautete, für Mittwoch sein ein erstes Treffen geplant. Ein Sprecher der Demokraten im Ausschuss lehnte eine Stellungnahme ab.

Parteiübergreifend besteht Einigkeit, dass das komplizierte US-Steuersystem reformiert werden muss. Zuletzt gelang dies 1986. Trump hat „phänomenale“ Pläne für eine Steuerreform angekündigt, ist bislang jedoch Einzelheiten schuldig geblieben.

Trumps erstes großes Gesetzesprojekt, ein Umbau des Gesundheitssystems, war insbesondere am Widerstand von erzkonservativen Abgeordneten seiner eigenen Partei gescheitert. Das Präsidialamt zeigte sich anschließend offen für eine Zusammenarbeit mit dem Demokraten.