 US-Streitkräfte: Trump kündigt verstärktes Engagement in Afghanistan an

Donald Trump Die USA wollen verstärkt gegen Terrorismus vorgehen. (Foto: Reuters)

ArlingtonDie USA werden in der seit 16 Jahre andauernden Militäroperation in Afghanistan ihre Anstrengungen im Kampf gegen den Terrorismus verstärken. Dabei soll auch das Nachbarland Pakistan stärker in die Pflicht genommen werden, kündigte US-Präsident Donald Trump am Montag (Ortszeit) an.

Er habe zwar anfangs den Instinkt gehabt, die Truppen abzuziehen, sagte der Republikaner am Montagabend (Ortszeit) bei einer Ansprache in Fort Myer im Bundesstaat Virginia. Seine Berater hätten ihn aber überzeugt, verstärkt gegen die radikalislamischen Taliban vorzugehen. Damit solle ein Sturz der Regierung in Kabul verhindert werden. Es gebe keine zeitlichen Vorgaben mehr. Ein möglicher Rückzug hänge vom Erfolg ab.

Trump vermied es, über eine Aufstockung der Zahl der bisher 8400 US-Soldaten am Hindukusch zu sprechen. Zuvor war in Medienberichten davon die Rede, die Zahl werde um 4000 erhöht.

Die US-Truppen erhielten jedoch größere Freiheiten, um Terroristen und international agierende kriminelle Netzwerke ins Visier zu nehmen. „Diese Mörder müssen wissen, dass es für sie kein Versteck gibt“, sagte Trump.