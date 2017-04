Abschreckung statt Sicherheitsgarantien

Viele Experten glauben weiterhin, dass Trump mit seinen militärischen Muskelspielen zuerst Nordkoreas Schutzmacht China dazu bringen will, die von den Vereinten Nationen beschlossenen Sanktionen entschlossener durchzusetzen. Bisher hat China Nordkorea nicht wirklich wehgetan, obwohl die Führung gegen Kims atomare Aufrüstung ist. Denn was sie noch mehr fürchtet, ist ein Zusammenbruch des armen Nachbarn. Schließlich stellt dieser eine strategisch wertvolle Pufferzone zu den USA dar.

Doch US-Präsident Trump scheint entschlossen zu sein, eine direkte atomare Bedrohung der USA durch Nordkoreas Langstreckenraketen oder raketentaugliche U-Boote zu verhindern. Falls China nichts bewirkt, könnte er daher wirklich sein Militär antreten lassen, warnt Ian Bremmer, Chef des Sicherheitsberaters Eurasia Group. „Mittelfristig – und damit meine ich in den kommenden ein bis zwei Jahren maximal – gibt es meiner Meinung nach eine wirkliche Möglichkeit, dass die USA unilateral Angriffe auf Nordkorea durchführen werden.“

Die Frage bleibt allerdings, ob die Chinesen zu Kim durchdringen werden. Denn Kenner des Regimes berichten, dass die Nordkoreaner den Chinesen misstrauen. Dies ist vielleicht einer der Gründe, warum Kim die Entwicklung von Atomwaffen und Raketen deutlich beschleunigt hat.

Nicht einmal vor Provokationen Chinas schreckt er zurück. So ließ er seinen Halbbruder Kim Jong-nam in Malaysia mit Nervengas töten, obwohl der unter Chinas Schutz stand. Und der vorige Raketentest fand statt, während Chinas Staatspräsident Xi Jinping zum Gipfeltreffen mit Trump in die USA reiste. Am Sonnabend zeigte er auf einer Militärparade sogar das Modell einer bisher unbekannten Interkontinentalrakete. Eine weitere gezielte Machtdemonstration.

Der japanische Sicherheitsexperte Narushige Michishita sieht Kim beim derzeitigen Tempo auf gutem Wege, eine schlagkräftige Raketenstreitmacht aufzubauen. Japans Hauptstadt gilt ihm bereits jetzt als wahrscheinliches Ziel von Mittelstreckenraketen. Selbst Japans Ministerpräsident Shinzo Abe warnte vor dem Verteidigungsausschuss des Parlaments davor, dass Nordkorea womöglich über die Fähigkeit verfüge, Sprengköpfe mit Sarin auszustatten und Japan zu treffen.

Bis 2020 könnten dann die gesamten USA für koreanische Atomraketen erreichbar sein, meinte im Februar Ed Royce, der Vorsitzende des außenpolitischen Ausschusses des amerikanischen Repräsentantenhauses. Denn nur in einem möglichst starken Abschreckungspotenzial sieht Kim nach Meinung von Kennern einen Garanten gegen Angriffe und Sturzversuche von außen, nicht in Sicherheitsgarantien von Freund oder Feind.

In der Region geht daher die Sorge um, dass der jüngste Raketentest noch nicht das Ende der Eskalationsspirale sein könnte, sondern dass Atombomben- oder Langstreckenraketentests folgen. Die Lage in Ostasien bleibt angespannt.