 US-Vorwahlen: Cruz gibt auf - Trump und Sanders siegen in Indiana

IndianapolisNach dem Vorwahlsieg von Donald Trump im US-Staat Indiana zieht sich dessen ärgster Rivale Ted Cruz überraschend aus dem Präsidentschaftsrennen zurück. Die Entscheidung zementiert die günstige Ausgangslage für Trump, der in sieben US-Staaten in Folge triumphierte: Dem umstrittenen Quereinsteiger ist die Nominierung zum offiziellen Kandidaten der Republikaner nun kaum mehr zu nehmen.

Trump werde der „voraussichtliche“ Präsidentschaftskandidat der Partei sein, schrieb der Vorsitzende des Republikanischen Nationalkomitees, Reince Priebus, nach der Indiana-Vorwahl auf Twitter. Die Republikaner müssten nun eine Einheit bilden, die sich darauf fokussiere, die demokratische Präsidentschaftsbewerberin Hillary Clinton zu besiegen. Die frühere US-Außenministerin unterlag in Indiana zwar ihrem Kontrahenten Bernie Sanders, liegt im Kampf um die Nominierung der Demokraten aber weiterhin deutlich in Führung.

.@realDonaldTrump will be presumptive @GOP nominee, we all need to unite and focus on defeating @HillaryClinton #NeverClinton