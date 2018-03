 US-Vorwahlen 2016: Trump darf hoffen, Clinton muss zittern

Der US-Vorwahlzirkus macht Station in New Hampshire im Nordosten des Landes. Die Bewohner gelten als gemäßigt konservativ – dennoch könnte es für Hillary Clinton ungemütlich werden.

Die letzten Wahllokale werden erst um 2 Uhr MESZ schließen. (Foto: AFP) Vorwahl in New Hampshire

ConcordAmerikanische Flaggen, Adlerfiguren und die Freiheitsstatue im Miniformat - das Auto von Lynda Farley (64) ist ein rollendes Bekenntnis zum Patriotismus. Es ist über und über mit Nippes und Sprüchen dekoriert. Farley ist ein Fan des republikanischen Präsidentschaftsbewerbers Ted Cruz. Die Rentnerin aus Kentucky ist bis nach New Hampshire gefahren, um ihn im Wahlkampf zu unterstützen, wie sie sagt.

Auf der Windschutzscheibe ihres Wagens prangt sein Name neben dem von Jesus. Warum sie ausgerechnet für Cruz ist? „Ich beobachte sie alle schon eine ganze Weile“, sagt sie über die republikanischen Bewerber. Der Senator von Texas sei der einzige, der sich nicht unter Druck setzen lasse und nicht gegen seine Überzeugungen handele.

Donald Trump oder Ted Cruz, Hillary Clinton oder lieber doch Bernie Sanders: Im nordöstlichen Bundesstaat New Hampshire findet am Dienstag die zweite Vorwahl vor den US-Präsidentschaftswahlen statt.

So geht's weiter: Termine im US-Wahlkampf 20. Februar Vorwahl der Republikaner in South Carolina, „Caucus“ der Demokraten in Nevada 23. Februar „Caucus“ der Republikaner in Nevada 25. Februar TV-Debatte der Republikaner (Houston, Texas; ursprünglich geplant für den 26. Februar) 27. Februar Vorwahl der Demokraten in South Carolina 1. März „Super Tuesday“: Vorwahlen in Alabama, Alaska (nur Republikaner), Arkansas, Colorado, Georgia, Massachusetts, Minnesota, North Dakota (Republikaner), Oklahoma, Tennessee, Texas, Vermont, Virginia, Wyoming und im US-Außengebiet Samoa

Ein erstes - freilich nicht aussagekräftiges - Abstimmungsergebnis liegt schon vor: In dem Dorf Dixville Notch nahe der Grenze zu Kanada wurde schon um Mitternacht gewählt, wie es schon seit 1960 Tradition ist. Von den insgesamt neun Stimmen entfielen vier auf den linksgerichteten Präsidentschaftsbewerber Bernie Sanders, der für die Demokraten antreten will. Die ehemalige First Lady und Ex-Außenministerin Hillary Clinton ging leer aus.

Bei den Republikanern lautete das Resultat: drei Stimmen für Ohios Gouverneur John Kasich und zwei für den Immobilientycoon Donald Trump. Ebenfalls vorzeitig gewählt wurde in Hart's Location und in Millsfield. Die Abstimmungen in den drei Orten gelten eher als Kuriosum denn als aussagekräftiger Trend.

In den vergangenen Tagen war der Ton der Präsidentschaftsbewerber schärfer geworden. Manche der republikanischen Bewerber ließen keine Gelegenheit aus, sich gegenseitig zu attackieren. Besonders heftig beleidigten sich Donald Trump und Jeb Bush. Trump nannte Bushs Wahlkampf verzweifelt. Der schrieb auf Twitter, Trump sei nicht nur ein Verlierer, sondern auch ein Lügner und eine Heulsuse. Bush galt im Wahlkampf anfangs als Favorit, konnte dann aber kaum punkten.

In den Umfragen in New Hampshire führte zuletzt Trump vor Marco Rubio und Ted Cruz. Laut der Internetseite realclearpolitics.com kam Trump in Umfragen auf gut 30 Prozent. Rubio, den einflussreiche Republikaner zunehmend als letzte Hoffnung gegen Trump und Cruz sehen, folgte demnach mit rund 16 Prozent. Trump hatte freilich auch vor dem Vorwahlauftakt am Montag vergangener Woche in Iowa in Umfragen vorn gelegen, landete dann aber hinter Cruz nur auf dem zweiten Platz. Cruz sahen Meinungsforscher bei rund zwölf Prozent.

Bei den Demokraten bahnte sich in New Hampshire eine Niederlage für Ex-Außenministerin Hillary Clinton an. Ihr Konkurrent Bernie Sanders lag in Umfragen deutlich vorne. Der 74-Jährige ist Senator aus dem Nachbarstaat Vermont.



Die Wählerschaft in New Hampshire gilt als gemäßigt konservativ, evangelikale Christen haben weniger Einfluss als in Iowa. Die letzten Wahllokale sollten um 20.00 (Ortszeit/02.00 MEZ) schließen.