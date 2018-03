USA EU-Kommission will bis Mittwoch über Antwort auf Strafzölle beraten

Die EU-Kommission reagiert auf US-Präsident Trumps Ankündigung Strafzölle einzuführen. Am Mittwoch will sie eine Antwort finden.

US-Präsident Donald Trump hatte vergangene Woche Zölle auf Stahl- und Aluminiumimporte angekündigt. (Foto: dpa) Stahlproduktion

BrüsselDie EU-Kommission will rasch auf die angedrohten US-Zölle auf Stahl und Aluminium reagieren. Die Angelegenheit werde am Mittwoch auf dem regelmäßigen Treffen der Kommissare diskutiert, sagte ein EU-Kommissionssprecher am Montag. Die Maßnahmen der EU sollen demnach wie angekündigt schnell, deutlich und verhältnismäßig ausfallen. US-Präsident Donald Trump hatte vergangene Woche Zölle auf Stahl- und Aluminiumimporte angekündigt. Falls die EU ihrerseits mit neuen Zöllen reagieren sollte, wären auch Abgaben auf Autos möglich, ergänzte er am Wochenende.