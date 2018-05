USA Nordkorea lässt drei US-Geiseln frei

US-Außenminister Mike Pompeo kehrt aus Nordkorea in die USA zurück. Mit an Bord: drei freigelassene US-Geiseln.

Die Nordkoreaner lassen US-Gefangene ziehen. Pompeo fliegt mit ihnen in die USA. (Foto: AFP) Mike Pompeo und Kim Jong-Un

US-Präsident Donald Trump kann in Verhandlungen mit Nordkorea einen Erfolg verbuchen. Außenminister Mike Pompeo sitze im Flugzeug, das aus Nordkorea zurück in die USA fliege und habe drei Männer an Bord, „die zu treffen sich alle freuen“, twitterte der US-Präsident am Mittwochnachmittag.

Gemeint sind damit drei Geiseln, die bis dahin von Nordkorea gefangen gehalten worden waren. Den drei Männern gehe es gesundheitlich gut, so Trump.

Die Geiseln und der Außenminister würden um acht Uhr morgens deutscher Zeit auf der Andrews Air Force Base nahe Washington landen. Er werde sie persönlich begrüßen. „Sehr aufregend!“, kommentierte der US-Präsident.

Die wichtigsten Neuigkeiten jeden Morgen in Ihrem Posteingang.