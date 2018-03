 USA: Trump-Freund kündigt weitere Personalwechsel im Regierungsapparat an

US-Präsident Trump hat einem Vertrauten von seinen Personalplänen erzählt. Demnach stehe es nicht gut um Kriegsveteranenminister Shulkin.

Der Leiter des Kriegsveteranenministeriums könnte der nächste Minister sein, den der US-Präsident vor die Tür setzt. (Foto: AFP) David Shulkin

Palm BeachUS-Präsident Donald Trump rechnet nach Angaben eines langjährigen Vertrauten noch mit einer oder zwei größeren Personalveränderungen in seinem Stab. Der Chef der konservativen Nachrichtenwebseite Newsmax, Chris Ruddy, sagte am Sonntag in der ABC-Sendung „This Week“, er habe mit Trump gesprochen und sei über die Pläne unterrichtet worden. Das Weiße Haus habe angedeutet, dass Kriegsveteranenminister David Shulkin „sehr bald“ seinen Platz räumen werde, so Ruddy.

Shulkin hat es mit einer Rebellion innerhalb seines Ministeriums zu tun bekommen. Es gibt Ermittlungen zu mutmaßlichen Ausgabenverstößen von ihm.

Trump verbrachte sein Wochenende in seinem Anwesen Mar-a-Lago. Er hatte Vertrauten gesagt, er plane, zwei andere unter Beschuss geratene Regierungsvertreter – Stabschef John Kelly und den Minister für Wohnungsbau, Ben Carson – weiter im Team behalten zu wollen.