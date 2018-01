 USA: Trump wettert gegen Pakistan

Donald Trump Der US-Präsident richtet sich über Twitter mit scharfen Worten an Pakistan. (Foto: AFP)

IslamabadUS-Präsident Donald Trump hat Pakistan in einem Tweet zu Beginn des neuen Jahres „Lügen & Betrug“ vorgeworfen. Trump schrieb am Montag, die USA hätten Pakistan in den vergangenen 15 Jahren mehr als 33 Milliarden Dollar gegeben und Islamabad habe dafür Washington zum Narren gehalten. Pakistan gewähre Terroristen Unterschlupf, die die USA in Afghanistan jagten. „Nicht mehr!“, twitterte Trump.

Der pakistanische Außenminister Khawaja Asif twitterte, seine Regierung bereite eine Antwort vor, um die Welt die Wahrheit wissen zu lassen. „Wir haben bereits „nicht mehr“ zu Amerika gesagt, also hat Trumps „nicht mehr“ keine Bedeutung“, sagte Asif laut dem pakistanischen Sender Geo Television. „Amerika ist frustriert über seine Niederlage in Afghanistan.“ Die USA sollten sich um Dialog mit den Aufständischen Afghanistans bemühen, statt das Militär einzusetzen, sagte Asif.

Der afghanische Botschafter in den USA, Hamdullah Mohib, war zufrieden mit Trumps Tweet. „Eine vielversprechende Botschaft an Afghanen, die viel zu lange unter Terroristen gelitten haben, die in Pakistan ansässig sind“, twitterte Mohib.

Die Beziehungen zwischen den USA und Pakistan haben sich verschlechtert, seit die USA 2011 den Terroristen Osama bin Laden in Pakistan aufspürten und töteten.

US-Vizepräsident Mike Pence sagte bei einem Besuch in Afghanistan am 22. Dezember, die US-Regierung setze Pakistan darüber in Kenntnis, dass es seine Unterstützung für Taliban-Aufständische beenden müsse. Das pakistanische Militär hat bestritten, afghanischen Extremisten Unterschlupf zu gewähren.

Ein Großteil des Geldes, das Pakistan von den USA erhalten hat, kam von einem Fonds, der Mittel an ihre Koalitionspartner in Afghanistan und im Irak gibt. Pakistan hat bislang einige der größten Summen bekommen.