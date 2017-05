Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Donald Trump Der US-Präsident erwägt eine Zerschlagung großer Banken in den USA. (Foto: AP)

WashingtonUS-Präsident Donald Trump erwägt nach eigenen Worten die Zerschlagung großer Banken. Trump sagte am Montag in einem Interview der Nachrichtenagentur Bloomberg. „Es gibt einige Menschen, die wieder das alte System wollen, oder? also schauen wir uns das an“, sagte der US-Präsident. Mit dem „alten System“ meint er die Trennung von Verbraucherkreditgeschäft und Investmentbanking. Er führte dies zunächst nicht näher aus.

Bereits während seines Wahlkamps plädierte Trump für eine die Erneuerung eines Gesetzes von 1933, dem sogenannten Glass-Stegall-Gesetz. Dieses sah eben jene Trennung von Verbrauchergeschäft und Investmentbanking vor. 1999 wurde es im Zuge der Deregulierung unter Präsident Bill Clinton aufgehoben. Einige Beobachter machen die Aufhebung des Gesetzes für die Finanzkrise 2008 verantwortlich. Die Banken an der Wall Street widersprechen dem.

Unterstützung für seinen Vorschlag bekam Trump von Finanzminister Steven Mnuchin und Gary Cohn, dem Direktor des National Economic Councils der USA. Sie beide kennen das Geschäft, waren jahrelang für Goldman Sachs tätig.