 USA: Trumps Nordkorea-Äußerungen waren nicht abgesprochen

WashingtonUS-Präsident Donald Trump hat seine bislang schärfste Warnung gegen Nordkorea nach Angaben hoher Regierungsvertreter ohne vorherige Absprache und spontan ausgesprochen. "Das war typisch Trump", sagte am Mittwoch ein Regierungsbeamter, der namentlich nicht genannt werden wollte. Ein anderer mit dem Nordkorea-Komplex befasster Regierungsvertreter sagte, es habe keine Diskussion darüber gegeben, den Tonfall gegenüber Nordkorea zu verschärfen. Auch über die Auswirkungen eines solchen Vorgehens sei nicht gesprochen worden. Ungeachtet dessen sei es wichtig, dass Nordkorea verstehe, "dass die strategische Geduld der USA erschöpft ist, und dass unsere Entschlossenheit, unsere Alliierten mit allen Mitteln zu verteidigen, nicht erschöpft ist", sagte der Informant.

Trump hatte am Dienstag während einer Diskussion über Drogenprobleme seine bislang schärfste Warnung an die Staatsführung in Pjöngjang gerichtet: "Nordkorea sollte den USA besser nicht mehr drohen. Sie werden mit Feuer und Zorn getroffen, wie es die Welt noch nicht gesehen hat." Die Führung in Pjöngjang drohte postwendend mit einem Raketenangriff auf die US-Pazifikinsel Guam als Präventivschlag, wenn es Anzeichen für eine Provokation seitens der Vereinigten Staaten gebe. Weltweit hat der verbale Schlagabtausch für Unruhe gesorgt und die Furcht vor einem bewaffneten Konflikt in Asien vergrößert.

Welche Sanktionen der UN-Sicherheitsrat gegen Nordkorea verhängte Erster Atomtest Oktober 2006: Der Sicherheitsrat verhängt ein Handelsembargo für alle Waren, die mit dem nordkoreanischen Raketen- und Nuklearprogramm zu tun haben könnten. Auch schwere konventionelle Waffen und Luxusgüter dürfen nicht mehr ein- und ausgeführt werden.

Zweiter Atomtest Mai 2009: Der Rat verschärft seine Sanktionen: Unter anderem soll Fracht nach Nordkorea stärker auf verbotene Waffenlieferungen kontrolliert werden. Zudem soll Pjöngjang keine Investitionsmittel oder Darlehen mehr von der internationalen Gemeinschaft erhalten - es sei denn, sie kämen der Bevölkerung in Form von humanitärer oder Entwicklungshilfe zugute.

Raketenstart Dezember 2012: Mehrere ranghohe Mitarbeiter der an dem Start beteiligten Unternehmen dürfen nicht mehr ins Ausland reisen. Ihre Auslandskonten und die ihrer Unternehmen werden eingefroren.

Dritter Atomtest Februar 2013: Die neue Resolution richtet sich gezielt gegen Diplomaten des Regimes. Zudem dürfen viele Luxusgüter nicht mehr nach Nordkorea exportiert werden. Bestehende Sanktionen wie Reiseverbote und Kontensperrungen werden verschärft.

Vierter Atomtest Januar 2016: Die darauf folgende Resolution 2270 sieht unter anderem Kontrollen aller Frachter von und nach Nordkorea sowie ein Verkaufsverbot von Handfeuerwaffen vor. Zu den Maßnahmen gehört auch ein Exportverbot für bestimmte Bodenschätze.

Fünfter Atomtest September 2016: Der Sicherheitsrat verhängt Exportverbote für Kupfer, Nickel, Silber und Zink. Die Ausfuhr von Kohle und Eisen ist nur noch erlaubt, um der „Existenzsicherung“ der nordkoreanischen Bevölkerung zu dienen. Hinzu kommen weitere Reiseverbote und das Einfrieren weiterer Vermögen.

Neuer Raketentest Der UN-Sicherheitsrat verschärft seine Sanktionen, nachdem Nordkorea am 28. Juli trotz aller Verbote des Sicherheitsrates eine Interkontinentalrakete getestet hat, die nach Berechnungen von Experten eine theoretische Reichweite von rund 10.000 Kilometern hätte und damit das Festland der USA treffen könnte. Die neuen Strafmaßnahmen verbieten der Regierung in Pjöngjang die Ausfuhr von Kohle, Eisen, Blei und Fisch, um die Exporteinnahmen von bisher drei Milliarden Dollar jährlich um ein Drittel zu kappen. Auch Joint-Ventures mit Nordkorea sind künftig verboten.

Auch in der US-Regierung gibt es diese Sorge. Die "Feuer und Zorn"-Drohung sei alles andere als hilfreich und berge die Gefahr, in Nordkorea eine unerwünschte Reaktion hervorzurufen, sagten zwei Regierungsvertreter.