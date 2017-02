Sie wollen Trump gnädig stimmen

Erst unter Abe gestand die Regierung den „Selbstverteidigungskräften“ zu, in bestimmten Fällen auch Angriffe auf Verbündete abzuwehren. Und Abe machte im Treffen mit Mattis deutlich, dass dies nicht der letzte Schritt sein würde Japan wolle eine standhafte Allianz demonstrieren, soll Abe seinem Gast gesagt haben.

Experten erwarten daher, dass Abe einen Ausbau von Japans sicherheitspolitischer Rolle in Asien versprechen. Richtig stark will Abe allerdings wirtschaftlich aufschlagen. Abe hatte sich dazu zuletzt mit Wirtschaftsführern getroffen, darunter Toyota-Chef Akio Toyoda. Zudem hat er ein üppiges Geschenkpaket für die US-Reise geschnürt, um die ökonomischen Forderungen von Trumps „America First“-Politik zu befriedigen.

Einem Reuters-Bericht zufolge will Abe am 10. Februar Trump japanische Investitionen in Höhe von 150 Milliarden US-Dollar über die kommenden zehn Jahre in Aussicht stellen. Ein Teil soll in Infrastrukturprojekte fließen, darunter Superschnellzugstrecken oder die Renovierung von U-Bahnen. Andere Ziele sind Robotik, künstliche Intelligenz, Cybersecurity und Weltraumfahrt. 700.000 Jobs sollen so geschaffen werden.

Ein Teil der Summen könnte nicht nur aus Japans riesigen Devisenreserven sowie von staatlichen und privaten Banken stammen. Nach einem Bericht der Zeitung Asahi soll sogar der staatliche Pensionsinvestmentfonds angezapft werden. Der Fondschef Norihiro Takahashi sagte allerdings, dass die Pensionsgelder nicht als Teil eines amtlichen Plans investiert werden würden, sondern die Entscheidungen zum Wohle der Rentner getroffen würden. Aber nationales und privates Interesse müssen sich in diesem Fall ja nicht ausschließen.

Der Fonds hat in den letzten Jahren bereits mehr im Ausland investiert. Und die Nikkei hatte diese Woche berichtet, dass nun auch Investitionen in amerikanische Infrastrukturprojekte geplant seien. Die Japan AG scheint also mit einer konzertierten Aktion Donald Trump gnädig stimmen zu wollen, um so die Allianz zu erhalten.