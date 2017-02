Treffen mit Japans Ministerpräsidenten

Am Freitag reiste Mattis dann zu seinem wichtigsten Verbündeten Japan weiter. Dort sind fast 50.000 US-Soldaten stationiert. Zuerst traf er Ministerpräsident Shinzo Abe, der am Freitag kommender Woche Trump in den USA besuchen wird. Am Sonnabend enden die Gespräche dann, die als Vorbereitung des bilateralen Gipfels in Washington gelten.

In Tokio muss er fast noch mehr Wogen glätten, als in Seoul. Denn Japan fürchtet nicht nur ein schwächeres militärisches Bekenntnis der USA. Trump hatte Japan wiederholt offen als Währungsmanipulator angeprangert und sogar Toyota für Investitionen in Mexiko über Twitter angegriffen.

So steht es um die US-Wirtschaft zu Trumps Amtsantritt Arbeitslosigkeit Private Firmen und der Staat schufen 2016 zusammen 2,16 Millionen neue Stellen. Das entspricht einer durchschnittlichen Zunahme von 180.000 pro Monat, was weniger als 2015 mit 229.000 ist – aber auch normal bei nahezu Vollbeschäftigung. Die Arbeitslosenquote liegt mit 4,7 Prozent minimal unter ihrem Neun-Jahres-Tief. Sie hat sich unter Obama seit 2010 mehr als halbiert. Allerdings haben viel Amerikaner die Suche nach einem neuen Job aufgegeben und fallen daher aus der offiziellen Statistik.

Löhne Die Löhne hielten lange Zeit mit der guten wirtschaftlichen Entwicklung nicht Schritt, die Reallöhne stagnierten jahrelang. Im Dezember gab es aber Signale einer Besserung: Die Stundenlöhne legten mit 2,9 Prozent zum Vorjahreszeitraum so stark zu wie seit sechseinhalb Jahren nicht mehr. Allerdings: Die Einkommensungleichheit in den USA ist höher als in allen anderen führenden Industriestaaten.

Wachstum 2016 wuchs die weltgrößte Volkswirtschaft nach Prognose von Experten nur um vergleichsweise maue 1,6 Prozent. In diesem Jahr rechnet etwa das Kieler Institut für Weltwirtschaft (IfW) mit einem kräftigeren Anstieg von 2,5 Prozent, dem 2018 sogar 2,7 Prozent folgen könnten.

Schulden Großes Defizit, wachsender Schuldenberg: Obama hinterlässt seinem Nachfolger keinen gesunden Haushalt. Allein 2016 machte der Staat neue Schulden in Höhe von mehr als 200 Milliarden Dollar. Der Schuldenberg liegt bei 19,5 Billionen Dollar. Das entspricht etwa 107 Prozent der jährlichen Wirtschaftsleistung des Landes.

Stimmung Die Hoffnung auf einen Aufschwung ist vor allem bei kleinen Unternehmen groß: Das Barometer für deren Zuversicht kletterte im Dezember auf den höchsten Stand seit zwölf Jahren. Auch die Verbraucher blicken optimistisch nach vorn. Das Barometer für deren Konsumlaune erreichte im Dezember den höchsten Wert seit mehr als 15 Jahren. Besonders unter älteren Amerikanern nahm die Zuversicht spürbar zu.

Zinsen Zu Beginn von Obamas Amtszeit lag der Leitzins wegen der Finanzkrise auf dem Rekordtief von 0,0 bis 0,25 Prozent. Ende 2015 hat ihn die Notenbank Fed erstmals erhöht, ein Jahr später folgte der zweite Schritt auf aktuell 0,5 bis 0,75 Prozent. Für dieses Jahr stellt sie drei weitere Anhebungen in Aussicht.

Gleichzeitig sei die Sicherheitslage ist angespannter als jemals zuvor, sagt der Sicherheitsexperte Ken Jimbo von der Keio Universität. Und die USA sind Japans einziger Bündnispartner. Japan erwarte von Trump, die Sicherheitsallianz zu bestätigen und vielleicht noch mehr militärische Ressourcen in Asien aufzubauen. „Für uns ist Kontinuität das Stichwort“, so Jimbo.

Schon die ersten Signale von Mattis dürften in Tokio für etwas Erleichterung gesorgt haben. In seiner Anhörung im Senat hatte Mattis gesagt, dass die Verbündeten bereits einen gerechten Anteil der Lasten tragen würden. Am Freitag Abend legte er nach: Die USA stünden „100 Prozent Schulter an Schulter“ mit Japan, so Mattis. Das amerikanische Engagement sei „für uns so real wie vor einem Jahr.“

Doch die Japaner wissen, dass dies nicht das letzte Wort ist. Die Amerikaner erwarten seit langem mehr militärisches Engagement von ihrem Bündnispartner. Denn die reiche Nation hat sich bis vor wenigen Jahren, unter Berufung auf die Verfassung, auf die reine Landesverteidigung beschränkt.