 USA: US-Verteidigungsminister bekennt sich zur Nato

James Mattis Der US-Verteidigungsminister will, dass sich die USA weiterhin in dem westlichen Militärbündnis engagiert. (Foto: dpa)

WashingtonDer neue US-Verteidigungsminister James Mattis hat sich in einem Telefonat mit seiner deutschen Amtskollegin Ursula von der Leyen zur Nato bekannt. Das teilte das Pentagon in der Nacht zum Freitag mit. Demnach versicherte Mattis, dass sich die Vereinigten Staaten weiterhin in dem westlichen Militärbündnis engagieren würden. Ähnlich hatte sich der Minister bereits gegenüber Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg geäußert. Das US-Verteidigungsministerium berichtete ferner von Telefonaten von Mattis mit seinen Amtskollegen in Frankreich und Israel.

In Europa hatten jüngste Äußerungen des neuen US-Präsidenten Donald Trump über die Nato für Irritationen gesorgt. Er bezeichnete die Allianz zwar als "sehr wichtig", nannte sie zugleich aber obsolet.