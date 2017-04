Sanktionen wahrscheinlicher als Militärschlag

Die Lage für die beiden ostasiatischen Verbündeten der USA wird daher immer ungemütlicher. Japans und Südkoreas Politiker und Sicherheitsexperten beruhigen ihre Bevölkerung zwar nach außen, dass sie einem Militärschlag nicht zustimmen würden.

Aber wenn die USA nach einer weiteren Eskalation der Lage durch Nordkorea wirklich militärisch losschlagen wollten, könnte es wenigstens in Japans der Fall anders aussehen, meint Bremmer. „Ich denke, Japan würde dies unterstützen.“

Allerdings hält der amerikanische Sicherheitsexperte militärische Schritte derzeit für unwahrscheinlich. Kurzfristige sieht er härtere Sanktionen, zum Beispiel gegen chinesische Firmen, die mit Nordkorea Geschäfte machen. „Aber mittelfristig – und damit meine ich in den kommenden ein bis zwei Jahren maximal – gibt es meiner Meinung nach eine wirkliche Möglichkeit, dass die USA unilaterale Angriffe auf Nordkorea durchführen werden.“

Bremmer glaubt, dass Trumps militärische Drohungen auch „eine nützliche Politik“ seien. Trump stand China bisher sehr kritisch gegenüber, weil die Schutzmacht Nordkoreas die Sanktionen der Vereinten Nationen gegen Nordkorea nur zögerlich umsetzte. Der Grund: China fürchtet bisher eine atomare Bewaffnung Nordkoreas weniger als einen Zusammenbruch seiner Pufferzone mit den USA.

Eine höhere Entschlossenheit der USA würde China zeigen, dass Trump Nordkorea ernster als Barack Obama nimmt, meint Bremmer. Trump sendet Nordkorea die Botschaft, dass die USA Militärschläge erwägen, wenn der Norden nicht an den Verhandlungstisch zurückkehrt. „Aber es kann nicht die Rute geben, sondern auch Karotten“, sagt Bremmer. Sprich, Trump müsse Nordkorea auch etwas bieten.

Vielleicht hat er Chinas Staatschef Xi Jinping vorige Woche auf dem Gipfeltreffen in den USA sogar eine Botschaft an Kim mitgegeben. Wenigstens scheint Trump Chinas Führung eine Chance geben zu wollen, die Sache zu regeln. Der US-Präsident lobte am Mittwoch bei einer Pressekonferenz mit Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg Chinas Kooperationsbereitschaft. „Präsident Xi will das Richtige tun“, sagte Trump. „Ich glaube, er will uns mit Nordkorea helfen.“

In einem kurz vor der Pressekonferenz mit Stoltenberg veröffentlichen Interview mit dem Wall Street Journal hatte Trump allerdings angedeutet, für Chinas Hilfe mit Nordkorea Erleichterungen in den kommenden Verhandlungen über den bilateralen Außenhandel angeboten zu haben. Und dies scheint sogar zu wirken.

China hat Berichten zufolge Nordkorea gedrängt, weitere Provokationen zu unterlassen. Und mehr noch, Trump zeigte sich im Fernsehinterview ermutigt von Chinas Entschluss, zwei nordkoreanische Kohlefrachter unentladen nach Nordkorea zurückzuschicken. „Das ist ein großer Schritt“, urteilte Trump. Er wolle nun abwarten, was passiert. „Es kann wirken, oder auch nicht. Wenn es nicht wirkt, werden wir wirksam sein“, sagte Trump. „Das verspreche ich Ihnen.“

Doch über das Wie sagte er immer noch nichts. Die Nachrichtenagentur Reuters berichtete allerdings, dass die US-Regierung bereits deutlich härtere Sanktionen gegen Nordkorea plant, von einem Ölembargo, über ein Landeverbot für Nordkoreas Fluggesellschaft Koryo, das Abfangen von Schiffen bis hin zu Strafen für chinesische Banken, die mit Nordkorea Geschäfte machen. Auch Südkoreas Außenminister Yun Byung-Se warnte den Norden, dass im Falle eines weiteren Atombombentests von den Vereinten Nationen neue Maßnahmen beschlossen werden würden, „die für Nordkorea schwer zu ertragen wären.“ Die Lage in Ostasien bleibt damit weiter gespannt.

Am kommenden Wochenende feiert Nordkorea den Geburtstag seines Staatsgründers Kim Il-Sung. Zur Feier des Tages hatte Pjöngjang schon mehrfach Nukleartests durchgeführt. Deshalb gilt es unter Experten als wahrscheinlich, dass Nordkorea in naher Zukunft einen weiteren Atomsprengsatz testen könnte. Am Samstag ließ Trump deshalb einen Flugzeugträger auf dem Weg nach Australien umkehren und in die Region steuern.