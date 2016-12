 Utah und Nevada: Obama erklärt Stammesgebiete zu Nationaldenkmälern

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Gold Butte Die rund 1.214 Quadratmeter große Gegend wurde von Obama zum Nationaldenkmal erklärt. (Foto: AP)

Salt Lake City US-Präsident Barack Obama hat wenige Wochen vor seinem Amtsabtritt weitere Naturschutzmaßnahmen ergriffen. Seit Mittwoch gelten zwei große Regionen in den Staaten Utah und Nevada als Nationaldenkmäler. Damit folgte Obamas Regierung Aufrufen von Ureinwohnern, die in den Gebieten heiligen Boden sehen und um Artefakte und Ausgrabungsstätten fürchten. Die Maßnahme galt allerdings als Schlag gegen Republikaner und viele Anwohner, die unnötige staatliche Kontrolle beklagen und neue Energieprojekte in den Regionen in Gefahr wähnen.

Das künftige Schutzgebiet Bears Ears in Utah umfasst eine Fläche von rund 5.500 Quadratkilometern in der Region Four Corners, wie das Weiße Haus mitteilte. Dort befinden sich Schätzungen zufolge 100 000 archäologische Stätten, darunter altertümliche Felsenbehausungen.

USA: Wichtige Daten Bevölkerung Die 324,33 Millionen starke Bevölkerung der Vereinigten Staaten besteht aus einem bunten Mix verschiedenster Kulturen. So sind rund 72,4 Prozent der Gesamtbevölkerung weiß mit einer größtenteils europäischen Abstammung. Rund 13,3 Prozent sind Afroamerikaner und etwa 5,6 Prozent Asiaten. Unabhängig davon sind 17,61 Prozent der Bevölkerung Lateinamerikaner, 82,39 Prozent Nicht-Hispanics.

Arbeitslosenquote Die Arbeitslosenquote beträgt in den USA 4,85 Prozent (Juni 2016). Bei 324,33 Millionen Einwohnern sind das immerhin 15,73 Millionen Menschen ohne Job.

BIP Das Bruttoinlandsprodukt der USA ist seit 2006 stetig gewachsen. So ist es in der Zeit von 13.855 Milliarden auf 17.947 Milliarden US-Dollar (2015) gestiegen. Für 2016 liegen die Prognosen bei 18.558 Milliarden US-Dollar.

Fläche Die Vereinigten Staaten belegen mit ihrer Fläche von 9.984.670 Quadratkilometern Platz drei der größten Länder weltweit. Einzig China und Russland liegen flächenmäßig noch vor dem Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Zum Vergleich: Das kleine Deutschland liegt mit seinen 357.168 Quadratkilometern weit hinter den Spitzenreitern.

Sprache Der Großteil der amerikanischen Bevölkerung spricht zwar Englisch, allerdings ist das nicht die Amtssprache. Das liegt daran, dass die Vereinigten Staaten keine festgelegte Amtssprache haben. So wird zum Beispiel in den an Mexiko angrenzenden Staaten oftmals Spanisch ebenso häufig verwendet wie Englisch. Auch Chinesisch, Deutsch oder Französisch und viele weitere Sprachen sind im Land vertreten.

In Nevada erklärte Obama die 1.214 Quadratkilometer große Gegend Gold Butte nahe Las Vegas zum Nationaldenkmal. Damit steht ein malerisches und ökologisch anfälliges Areal unter Schutz, in dessen Nähe sich der Rancher Cliven Bundy im Jahr 2014 eine bewaffnete Auseinandersetzung mit Regierungsbeamten lieferte. In dem Naturraum gibt es Felsenkunst, Artefakte, seltene Fossile und kürzlich entdeckte Dinosaurierspuren.

Das Weiße Haus und Umweltschützer argumentierten, dass beide Regionen von Plünderungen und Vandalismus bedroht gewesen seien. „Die heutigen Schritte werden dazu beitragen, dieses kulturelle Vermächtnis zu schützen und sicherzustellen, dass künftige Generationen diese pittoresken und historischen Landschaften genießen und schätzen können“, ergänzte Obama in einer Stellungnahme.

Mit Blick auf den baldigen Machtwechsel in Washington hatte seine Regierung zuletzt einige Umweltschutzmaßnahmen auf den Weg gebracht: In der Nähe des Yellowstone Nationalparks wurden neue Bergbaulizenzen blockiert, weite Teile der Arktis sperrte Obama für Ölbohrungen.

Doch Donald Trumps bevorstehende Präsidentschaft dämpft die Begeisterung von Stammesführern und Naturschützern über die letzten Initiativen der scheidenden Regierung. Sie befürchten, dass Trump die Maßnahmen rückgängig oder herunterfahren könnte.

Republikaner in Utah wollen genau das erreichen. „Dieser arrogante Akt dieser lahmen Ente von einem Präsidenten wird nicht bestehen bleiben“, twitterte Senator Mike Lee mit Blick auf Obama und dessen Entscheidung zu Bears Ears. Der Generalstaatsanwalt von Utah kündigte zudem eine Klage gegen den neuen Sonderstatus für das Gebiet an.