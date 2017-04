Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Islamische Hardliner haben das Sagen

Der Patriarch von Babylon, Louis Raphael Sako, zeigte in einem Interview mit „Le Figaro“, wie schwierig der Dialog sein wird. Erstens genüge es nicht, nur mit den Sunniten zu sprechen. Die Schiiten müssten ebenfalls ins Gespräch mit einbezogen werden. Angesichts der politischen Rivalitäten zwischen Saudi Arabien und dem Iran ist daran aber bis auf weiteres nicht zu denken. Er stelle zwar fest, dass es in der islamischen Welt eine realistische Tendenz gebe, die sich den Frieden herbei sehne und stabile Verhältnisse wolle. „Aber“, erklärt der Patriarch, „sie sind richtungslos.“" Der Islam brauche deshalb dringend eine Art Vatikan II. Zudem müssten Moslems ihre Überzeugung ablegen, wonach diejenigen, die nicht an den Islam glauben, als Ungläubige verfolgt und bestraft werden müssten.

Al Azhar bezeichnet sich zwar selber als moderat, lässt es aber zu, dass in Spitzenpositionen Hardliner den Ton angeben und sich weigern, Lehrinhalte anzupassen. Dazu gehören Jahrhunderte alte Texte, die oft von Radikalen zitiert werden. Al Azhar hat sich bisher nicht nur Reformen widersetzt, sondern auch versucht, seinen Kritikern das Maul zu verbieten. Im August erklärte der enttäuschte und frustrierte Kulturminister Helmi al-Namnan: „Seit dem Aufruf des Präsidenten, den (inner-islamischen, Red.) religiösen Dialog wieder aufzunehmen, hat sich nichts bewegt.“

Der Papstbesuch fällt in eine turbulente Epoche. Christen leben zwar seit rund 2.000 Jahren im Mittleren Osten, wo das Christentum entstand. Wegen Verfolgungen und Diskriminierungen machen sie heute nur noch drei bis vier Prozent der Bevölkerung aus - vor hundert Jahren hatte ihr Anteil an der Gesamtbevölkerung 20 Prozent betragen. Eine Koexistenz mit den überwiegend muslimischen Nachbarn wird immer schwieriger.

Ägypten gehörte zu den ersten Ländern der Erde, die christlich wurden. Im 7. Jahrhundert wurde es jedoch von den islamischen Arabern überrannt. Seither regiert in Ägypten der Islam. Fast 1.400 Jahre später wird die Gesamtzahl der Christen noch auf rund zehn Prozent der Gesamtbevölkerung geschätzt. Der größte Teil davon sind Kopten, die einer eigenständigen altorientalischen Kirche angehören.