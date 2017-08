 Venezuela: Ex-Generalstaatsanwältin wirft Maduro Korruption vor

Luisa Ortega Diaz Die frühere venezolanische Staatsanwältin Luisa Ortega bei einem Treffen von Staatsanwälten des Wirtschaftsbunds Mercosur in Brasilia (Brasilien) am Mittwoch. Ortega, die nach ihrer Absetzung nach Kolumbien floh, machte Korruptionsvorwürfe gegen den venezolanischen Präsidenten Maduro. (Foto: dpa)

BrasiliaVenezuelas frühere Staatsanwältin Luisa Ortega hat schwere Korruptionsvorwürfe gegen Präsident Nicolás Maduro erhoben. Beweise werde sie den Behörden anderer Länder übergeben, sagte Ortega am Mittwoch während eines Treffens mit Vertretern regionaler Staatsanwaltschaften in Brasilia. Sie bezichtige auch weitere ranghohe Sozialisten der Korruption.

Maduros Regierung verletzte die Verfassung und das Gesetz, um sich selbst zu schützen, so Ortega. Sie habe Beweise für Verbindungen von Maduro und anderen Amtsträgern zum Bestechungsskandal um den brasilianischen Konzern Odebrecht und andere Firmen. Ein Verbündeter Maduros habe rund 100 Millionen Dollar von Odebrecht erhalten, sagte Ortega.

Länder im Odebrecht-Skandal Argentinien 35 Millionen US-Dollar Schmiergeld, bezahlt zwischen 2007 und 2014 während der peronistischen Regierungen von Néstor Kirchner und seiner Frau Cristina Fernández de Kirchner.

Brasilien Im Heimatland wird Odebrecht vorgeworfen, mindestens 349 Millionen US-Dollar zwischen 2003 und 2016 an Politiker verschiedener Parteien gezahlt zu haben; führende Manager, darunter Ex-Chef Marcelo Odebrecht, sitzen in Haft. Odebrecht war auch an Bauten für die Fußball-Weltmeisterschaft und die Olympischen Spiele beteiligt. Ein Teil der Anklagen ist Teil des „Lava-Jato“-Skandals um jahrelange Schmiergeldzahlungen bei Bauprojekten des Ölkonzerns Petrobras.

Kolumbien Hier sollen rund elf Millionen US-Dollar geflossen sein. Die Generalstaatsanwaltschaft ermittelt wegen des Verdachts, dass für den Wahlkampf des Präsidenten und Friedensnobelpreisträgers Juan Manuel Santos 2014 eine Million Dollar (934.000 Euro) gezahlt wurden.

Panamá 59 Millionen US-Dollar zwischen 2010 und 2014. Die beiden Gründer der im Fokus des Skandals um Briefkastenfirmen („Panama Papers“) stehenden Kanzlei Mossack Fonseca, Jürgen Mossack und Ramón Fonseca Mora, wurden festgenommen - weil sie am Korruptionsnetzwerk beteiligt sein sollen. Ramón Fonseca Mora sagt, Panamas Präsident Juan Carlos Varela habe Wahlkampfspenden von Odebrecht erhalten.

Peru 29 Millionen US-Dollar von 2005 bis 2014. Gegen Ex-Präsident Alejandro Toledo liegt ein Haftbefehl vor. Er soll 20 Millionen US-Dollar für den Zuschlag beim Ausbau der Interoceánica bekommen haben, einer Schnellstraße, die den Atlantik mit dem Pazifik verbindet. Das 2.000 Kilometer lange Stück in Peru kostete 2,1 Milliarden statt der geplanten 850 Millionen US-Dollar.

Venezuela Der Vorwurf lautet, dass hier 98 Millionen US-Dollar Schmiergeld bei Auftragsvergaben zwischen 2006 und 2015 flossen.

Ortega war vergangene Woche aus Angst vor Verfolgung per Boot aus ihrem Heimatland geflüchtet. Anfang August war sie von der neuen Verfassungsgebenden Versammlung abgesetzt worden. Sie galt lange als linientreue Funktionärin, in den vergangenen Monaten brach sie aber mit Maduro und warf ihm autoritäre Tendenzen vor. Zuletzt hatte sie offen vor der Errichtung einer Diktatur in Venezuela gewarnt.

Die venezolanische Regierung wehrte sich und warf Ortega schwere moralische und ethische Verfehlungen vor. Ihr Nachfolger Tarek William Saab sagte, Ortegas Vorwürfen mangele es an Validität. Sie sei wegen ihrer eigenen Verfehlungen als Generalstaatsanwältin abgesetzt worden.

Ende Juli wurde im Land mit den größten Ölreserven eine umstrittene Verfassungsgebende Versammlung gewählt. Die Abstimmung war von Betrugsvorwürfen überschattet. Als eine seiner ersten Handlungen entmachtete das neue Gremium das von der Opposition kontrollierte Parlament.

US-Vizepräsident Mike Pence versprach bei einer Rede vor Venezolanern in Florida, dass sich die USA für freie Wahlen in Venezuela einsetzen würden. Pence sprach in der Stadt Doral vor rund 300 Exil-Venezolanern. Das Publikum rief „Freiheit! Freiheit!“ und jubelte jedes Mal, wenn Pence auf das Interesse von US-Präsident Donald Trump für das Land zu sprechen kam. Pence nannte die Regierung Maduros eine Diktatur und kündigte weitere Sanktionen an.