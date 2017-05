 Venezuela: Polizei geht mit Pfefferspray gegen Rentner vor

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Seniorenprotest Protestierende Rentner schützen sich in Venezuelas Hauptstadt vor den Sicherheitskräften der Maduro-Regierung. (Foto: Reuters)

CaracasBei Protesten gegen die sozialistische Regierung in Venezuela hat die Polizei Pfefferspray auf demonstrierende Rentner gesprüht. Mit ihrem „Marsch der Großeltern“ in der Hauptstadt Caracas forderten die Demonstranten am Freitag die Auszahlung von Zuschüssen zu Lebensmitteln und Medikamenten. Das von der Opposition dominierte Parlament hatte die Finanzhilfen genehmigt, die Regierung zahlt sie mit Hinweis auf fehlende Mittel allerdings nicht aus.

Die Rentner wollten am Freitag zum Sitz des Ombudsmanns ziehen. Die Polizei stoppte den Marsch und sprühte nach einem Handgemenge nach Angaben der Opposition Pfefferspray auf die Demonstranten. „Ich fordere mein Demonstrationsrecht ein. Wir verlangen Freiheit, Demokratie und ein Ende der Unterdrückung“, sagte der Demonstrant Raúl Damián.

Oppositionsführer Henrique Capriles verurteilte den Polizeieinsatz gegen die Rentner. „Niemand hat das Recht, einen Opa anzugreifen. Sie sind das moralische Rückgrat des Landes“, sagte er. Bei Protesten gegen die Regierung kamen in den vergangenen Wochen 39 Menschen ums Leben, rund 800 wurden verletzt.