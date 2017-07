„Wir machen da keine Scherze“

Jeder Vorgesetzte, der versuche die Verfassungsversammlung zu boykottieren, der selbst nicht wähle oder dessen Unterstellte nicht wählten, müsse seinen Job am Montag verlassen, sagte der Vizepräsident des staatlichen Ölkonzerns PDVSA, Nelson Ferrer, vor Mitarbeitern. Eine Zusammenfassung dieser Rede konnte die Nachrichtenagentur Reuters einsehen. In einem Videomitschnitt einer politischen Kundgebung in dem Konzern rief ein Unternehmensvertreter ins Mikrofon, jeder, der am Sonntag nicht abstimme, werde gefeuert. „Wir machen da keine Scherze“, sagte er. Einige Bürger berichteten, ihnen sei angedroht worden, dass Nichtwähler den Anspruch auf subventionierte Lebensmittelzuteilungen verlören. Weder das Informationsministerium noch der Ölkonzern PDVSA reagierten auf die Bitte um eine Stellungnahme.

US-Vizepräsident Mike Pence telefonierte nach Angaben des Weißen Hauses mit einem der Oppositionsführer, dem unter Hausarrest stehenden Leopoldo López. Er habe ihm im Auftrag von US-Präsident Donald Trump gesagt, „dass die USA an der Seite der Menschen in Venezuela stehen“. Vor wenigen Tagen reiste López' Frau, die frühere Kitesurferin Lilian Tintori, mit den beiden Kindern nach Miami aus. Sie ist eines der Gesichter der Proteste auf den Straßen von Caracas.

Viele fürchten eine Gewalteskalation rund um die Wahl, die Regierung erließ ein Demonstrationsverbot bis Dienstag, in mehreren Städten wurde das ignoriert. Es gibt Berichte über Hamsterkäufe. Mehrere Länder warnten eindringlich vor Reisen in das Land. In den sozialen Medien tobt eine Propagandaschlacht mit Falschmeldungen. Das aus rund 20 Parteien bestehende Oppositionsbündnis „Mesa de la Unidad Democrática“ teilte mit, seine Internetseite sei gehackt worden.

Kolumbien will 150.000 bis 200.000 aus Venezuela geflüchteten Menschen einen Sonderaufenthaltsstatus gewähren. Wie der Direktor der Migrationsbehörde, Christian Krüger, mitteilte, sollen sie damit bis zu zwei Jahre in dem Nachbarland bleiben dürfen. Bedingung ist, dass sie einen Grenzübergang mit einem Pass regulär passiert haben und keine strafrechtlichen Dinge gegen sie vorliegen.

Seit Monaten verlassen verzweifelte Menschen das Land, im Schnitt passieren pro Tag 25.000 Menschen die Grenzbrücke Simón Bolívar, die das Land mit Cucúta in Kolumbien verbindet. Viele kaufen aber auch nur auf der anderen Seite Lebensmittel ein, kehren dann aber zurück.

Bisher leben rund 343.000 Venezolaner in Kolumbien, davon etwa 200.000 legal mit Visa oder einer dauerhaften Aufenthaltserlaubnis, bis zu 140.000 illegal. Krüger betonte, Berichte über einen „massiven Exodus“ wegen der Wahl könnten bislang aber nicht bestätigt werden.