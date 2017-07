Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Wachsender internationaler Druck

Präsident Maduro will die Verfassung ändern, um den Kongress sowie die Staatsanwaltschaft zu entmachten, wo sich die Opposition gegen sein Regime konzentriert – das hat er mehrfach öffentlich erklärt. Auch will er den Abgeordneten die Immunität entziehen, um sie vor Sondergerichten wegen Verbrechen gegen den Staat zu verurteilen. Ebenso könnte er mit der Verfassungsversammlung den anstehenden Wahltermin im nächsten Jahr aufschieben.

Bei freien Wahlen hätte der unbeliebte Präsident keine Chancen. So tief hat er das Land er in nur drei Jahren in die Rezession und politisches Chaos geritten. Um ein Drittel ist die Wirtschaft seit 2013 geschrumpft. Die Mehrheit der Bevölkerung hat zu wenig zu essen. Es gibt kaum noch Medikamente. Krankheiten wie Diphtherie und Malaria grassieren wieder.

Neu ist der wachsende internationale Druck gegen Maduro. Bisher konnte er vermeiden, dass sich im Ausland eine Front gegen ihn bildet. Doch nun haben die EU wie die USA angekündigt, Sanktionen zu verhängen, falls Maduro nicht einlenke. Die Vermögen von 13 Vertrauten Maduros wurden noch kurz vor dem Plebiszit in den USA beschlagnahmt. In den Medien erschienen Dokumente nach denen Maduros Vize Tareck El Aissami in den USA Vermögen von 500 Millionen Dollar besitzen soll. Der Vize-Präsident Venezuelas wird von den USA schon länger beschuldigt, Chef eines Drogenkartells zu sein.

Wie es in Venezuela weiter gehen wird, ist nebulös: In Caracas kursieren Gerüchte, dass hinter den Kulissen bereits zwischen Militärs, der Opposition sowie abtrünnigen Regierungsmitgliedern über eine Ablösung Maduros verhandelt wird. Als ein Indiz dafür, dass die Militärs einen Machtwechsel unterstützten könnten, wird gewertet, dass Verteidigungsminister Vladimir Padrino López nicht von den USA abgestraft wurde. Dadurch ständen die Türen offen, für eine Beteiligung der Militärs an einer neuen Regierung.

Dennoch scheint es momentan noch wahrscheinlicher, dass sich Maduro weiterhin mit Hilfe Russlands, Kubas und Chinas an der Macht halten wird. Derzeit seien das Risiko für Maduro und seine regierende Clique zu groß, die Macht abzugeben, sagt Luis Vicente Leon, einer der führenden Politexperten Venezuelas. „Erst wenn Maduro Straffreiheit oder ein Exil zugsichert bekommt, könnte ein Machtwechsel möglich werden.“