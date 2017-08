 Verfassungs-Versammlung: Wahldaten in Venezuela nähren Zweifel an offiziellen Zahlen

Nicolas Maduro Laut Wahlkommission haben um 17:30 Uhr 3,7 Millionen Menschen ihre Stimme abgegeben. Eineinhalb Stunden später spricht die Regierung von 8,1 Millionen Stimmabgaben. (Foto: dpa)

CaracasBei der Wahl der umstrittenen Verfassungsversammlung in Venezuela ist es nach Daten der Wahlkommission offenbar zu erheblichen Unregelmäßigkeiten gekommen. Den internen Zahlen zufolge, die Reuters am Dienstag einsehen konnte, hatten am Sonntag bis 17:30 Uhr 3,7 Millionen Menschen ihre Stimme abgegeben. Die Regierung hatte nach Schließung der Wahllokale um 19:00 Uhr erklärt, dass 8,1 Millionen Venezolaner zur Wahl gegangen seien. Experten zufolge wäre eine Verdoppelung der Wahlbeteiligung binnen nur eineinhalb Stunden sehr ungewöhnlich. Die Firma Smartmatic, die auf die Herstellung von Wahlgeräten spezialisiert ist, erklärte in London, die Zahlen zur Wahlbeteiligung seien eindeutig manipuliert worden. Die Behörden hätten eine um schätzungsweise mindestens eine Million zu hohe Zahl angegeben, sagte der Chef des Unternehmens, Antonio Mugica.

Die Opposition hatte zum Boykott der Wahl aufgerufen. In die Verfassungsversammlung sind damit ausschließlich Unterstützer Maduros gewählt worden. Das Gremium kann andere staatliche Institutionen auflösen, darunter das von der Opposition kontrollierte Parlament. Auch bei vielen lateinamerikanischen Nachbarn Venezuelas stieß die Abstimmung auf Kritik. Die USA stuften Maduro de facto als Diktator ein und verhängten Sanktionen gegen ihn. Bei gewaltsamen Ausschreitungen am Rande der Wahl waren mehrere Menschen ums Leben gekommen. Nach den USA prüft auch die EU Maßnahmen gegen die Regierung in Caracas. US-Präsident Donald Trump machte Präsident Nicolas Maduro persönlich für die Unversehrtheit inhaftierter Oppositionspolitiker verantwortlich.

Was hinter Maduros Verfassungsplänen steckt Ist Maduros Schritt ein Novum? Nein. Der verstorbene Ex-Präsident Hugo Chávez - Maduros Vorgänger und Mentor - berief kurz nach seiner Amtsübernahme im Jahr 1999 ebenfalls eine verfassungsgebende Versammlung ein, die eine neue Verfassung aufsetzte. Im Gegensatz zu Maduro ließ Chávez aber zunächst ein Referendum über die Versammlung abhalten und sich so den Segen der Venezolaner für den Schritt geben.

Wie werden die Delegierten ausgewählt? Der regierungsnahe Wahlrat hat sich ein unorthodoxes Wahlsystem ausgedacht. Die Opposition hält das für eine Farce. Sie hat die Wahl boykottiert, weshalb das Gros der Kandidaten von den Sozialisten stammt. 364 Delegierte werden nach geografischen Gesichtspunkten ausgewählt. Die Krux daran: Einige der bevölkerungsreichsten Staaten haben relativ wenige Gemeinden, manch kleinere dagegen viele. Der Staat Miranda mit seinen fast drei Millionen Einwohnern erhält so zum Beispiel vier Delegierte weniger als Falcón, wo nur ein Drittel so viele Menschen wohnen. Kritiker sehen darin eine Bevorzugung ländlicher Regionen, in denen Maduro beliebter ist als in oppositionsfreundlichen Städten wie Caracas. Weitere 173 Delegierte sollen diverse Gesellschaftsgruppen vertreten, darunter Arbeiter, Studenten, Bauern und Fischer. Acht Mandate gibt es für indigene Gruppen. Welche Gesichtspunkte die Regierung für diese Kategorien festgelegt hat, ist unbekannt - fest steht nur, dass all diese Bereiche traditionell starke Bindungen zu den Sozialisten haben.

Was will die Regierung ändern? Maduro stellt die Verfassungsgebende Versammlung als Lösung aller politischen und wirtschaftlichen Probleme seines Landes dar - und als Weg, um seine lautstärksten Gegner mundtot zu machen. Im Staatsfernsehen sagte er, er wolle, dass die Versammlung die Immunität der Abgeordneten in der oppositionskontrollierten Nationalversammlung aufhebt. Mindestens einen - den Ersten Vizepräsidenten des Hauses, Freddy Guevara - wolle er im Gefängnis sehen. „Dieser kleine Hitler hat seine Zelle garantiert“, polterte Maduro. Andere Regierungskräfte drückten sich etwas dezenter aus. First Lady Cilia Flores, von Maduro gerne als „Erste Kämpferin“ beschrieben, erklärte, die Versammlung werde eine Friedens- und Rechtskommission schaffen, die den Verantwortlichen des derzeitigen Aufruhrs eine Lektion erteilen werde. Der stellvertretende Parteichef der Sozialisten, Diosdado Cabello, kündigte an, das Büro von Generalstaatsanwältin Ortega Díaz werde auf den Kopf gestellt. Während die Versammlung die Verfassung umschreiben und mit Sicherheit an der sozialistischen Politik festhalten wird, könnte sie als eine Art Supergremium die Macht von der Nationalversammlung übernehmen. Damit wäre die einzige große Einrichtung, die Maduro nicht kontrolliert, um ihre Macht gebracht.

Was denken die Venezolaner über Maduros Pläne? Sie halten wenig davon, was der Präsident vorhat. In einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Datanálisis waren im Juni nur 23 Prozent der Befragten für die Verfassungsgebende Versammlung. Fast die Hälfte glaubte, dass der Zweck des Schrittes ist, Maduros Macht zu offenbaren. Vor zwei Wochen stimmten mehr als 7,5 Millionen Menschen in einem Oppositionsreferendum gegen die Reform. Für viele Venezolaner gibt es jedoch ein Problem: Die Regierung hat laut Datanálisis-Direktor Luis Vicente León Zugang zu Daten, die zeigen, ob jemand abgestimmt hat oder nicht. Viele dürften sich deshalb am Sonntag gezwungen gefühlt haben, ihre Stimme abzugeben - oder ihren Job zu verlieren, was angesichts von Lebensmittelknappheit und dreistelliger Inflation ein Alptraum-Szenario darstellt.

Was steht für die Regierung auf dem Spiel? Kurzum: das politische Überleben. Maduro hat viel Unterstützung verloren, nicht zuletzt von der ursprünglich regierungsloyalen Ortega Díaz und einer Reihe früherer Minister der Chávez-Ära. Radikale Änderungen in der Verfassung von 1999 - also der von Chávez - könnten zu noch mehr Unruhe in dem südamerikanischen Land führen. Und als wäre das nicht genug, haben mehrere Länder, darunter die USA, mit der Isolation der Maduro-Führung gedroht. Reduziert Washington den Import von venezolanischem Öl, dürfte es schwarz aussehen für Venezuela.

Wie wird die Opposition reagieren? Von der Bildung einer Alternativregierung ist die Opposition zuletzt zwar offenbar wieder abgekommen. Die Ernennung von 33 Richtern als Ersatz für das regierungsnahe Oberste Gericht hat dennoch den Geist einer alternativen Regierung heraufbeschworen. „Die Frage ist, ob diese Parallelregierung regieren kann“, sagt Datanálisis-Chef León. Bisher ist die Richterauswahl allerdings rein symbolisch: Drei von ihnen wurden bereits inhaftiert, den anderen droht die Festnahme. Ein anhaltender Konflikt wird so immer wahrscheinlicher. Vermittlungsversuche anderer Parteien sind gescheitert, und wie Maduro gibt sich auch die Opposition unnachgiebig. Guevara kündigte vor dem Votum bereits an, dass Venezuela schwere Tage bevorstünden. Viel steht und fällt mit der nächsten Präsidentschaftswahl. Die ist für 2018 geplant, die Verfassungsgebende Versammlung könnte das Datum aber ändern - und für neuen Zorn sorgen.

Einer der fünf Direktoren der Wahlkommission äußerte Zweifel am regelkonformen Ablauf der Wahl. „Zum ersten Mal, seit ich diese Pflicht für den Staat übernommen habe, kann ich nicht für die Echtheit der genannten Ergebnisse garantieren“, sagte Luis Rondon. Auch die oberste Staatsanwältin des Landes, Luisa Ortega, zweifelte die Zahlen zur Wahlbeteiligung an. „Ich bin absolut sicher, dass diese Zahlen nicht stimmen“, sagte sie: „Was sie bekanntgegeben haben, war eine Verhöhnung des Volkes.“

Die Politologin Jennifer McCoy vom Carter-Center in den USA sagte, es sei zwar möglich, dass es kurz vor Schließung der Wahllokale noch einen kleinen Ansturm gegeben habe. Eine Verdoppelung der Wahlbeteiligung binnen eineinhalb Stunden wäre aber beispiellos. Die Wahlkommission hatte die Abstimmung um eine Stunde bis 19:00 Uhr verlängert. Die venezolanische Regierung war für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.

Das US-Präsidialamt erklärte, Maduro selbst hafte für die Gesundheit und Unversehrtheit der beiden am Dienstag festgenommenen Oppositionellen und weiterer Politiker. Trump nannte die Politiker Leopoldo Lopez und Antonio Ledezma in der Erklärung „politische Gefangene“, die von der venezolanischen Regierung illegal in Gewahrsam gehalten würden. Die beiden waren vom Hausarrest in Haft genommen worden. Das oberste Gericht in Venezuela hatte dies mit Fluchtgefahr begründet.

Lopez und Ledezma waren beide Bürgermeister der Hauptstadt Caracas. Lopez wurde inhaftiert, weil er 2014 Straßenproteste gegen Maduro angeführt hatte. Er war erst im Juli nach drei Jahren Haft in Hausarrest überführt worden. Ledezma, dem Planung eines Putsches vorgeworfen wird, stand seit 2015 nach vorheriger Haft unter Hausarrest. Eine Sprecherin der Bundesregierung sagte, Maduro habe erneut bewiesen, dass für ihn der Machterhalt über dem Wohlergehen des eigenen Volkes stehe, und forderte die Freilassung von Lopez und Ledezma.

Eine Sprecherin der EU-Kommission sagte, diese prüfe als Antwort auf die Wahl ein ganzes Spektrum von Maßnahmen. Die Abstimmung mit den EU-Mitgliedsstaaten dazu liefen. Die USA hatten unter anderem Vermögenswerte Maduros in den USA eingefroren und US-Bürgern verboten, Geschäfte mit Maduro zu machen. Im Raum stehen auch Sanktionen gegen die Ölindustrie Venezuelas. Das von sozialen Spannungen erschütterte Land ist dringend auf die Verkäufe seiner Ölproduktion angewiesen.