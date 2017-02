Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Das Rennen scheint noch nicht gelaufen.

Vor zwei Wochen brachte die regierende islamisch-konservative Gerechtigkeits- und Entwicklungspartei (AKP) mit Hilfestellung ultra-nationalistischer Abgeordneter die Verfassungsänderung durchs Parlament. Seit diesem Wochenende liegt der Entwurf auf Erdogans Schreibtisch. Sobald er die Vorlage unterschreibt, womit in den nächsten Tagen gerechnet wird, läuft der Countdown für die Volksabstimmung. Erst wenn eine Mehrheit der Wähler zustimmt, kann die Verfassungsänderung in Kraft treten. Wahrscheinlicher Termin für das Referendum ist der 16. April.

Nach einer aktuellen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts MAK wollen fast 60 Prozent der Wähler für das Präsidialsystem stimmen. In der Umfrage, die in der letzten Januar-Woche erhoben wurde, erklärten allerdings 34 Prozent, sie wüssten bisher sehr wenig über die geplante Änderung. Andere Befragungen vom Dezember und Januar ergaben eine knappe Mehrheit gegen das Präsidialsystem. Oppositionsführer Kemal Kilicdaroglu erwartet, dass Erdogan mit seinen Plänen scheitert: „Das Ergebnis des Referendums wird ein Nein sein, da bin ich mir sicher.“ Der Wunsch ist hier wohl Vater des Gedankens. Aber das Rennen scheint tatsächlich noch nicht gelaufen.

Im nun beginnenden Wahlkampf möchte Erdogan deshalb nichts dem Zufall überlassen. Er legt sich selbst ins Zeug und will bei Kundgebungen in 40 der 83 türkischen Provinzen sprechen. Wie wichtig Erdogan die Kampagne nimmt, zeigt auch die Besetzung des achtköpfigen Wahlkampfteams. Vier Strategen entsendet die Regierungspartei, die anderen vier nominiert der Staatschef selbst.

„Ich selbst und unser Ministerpräsident werden alles erklären“, kündigte Erdogan bei der Klinikeröffnung in Mersin an. Premier Binali Yildirim, dessen Kompetenzen mit der Verfassungsänderung an Erdogan übergehen, ließ sich nicht zweimal bitten und erklärte den Kundgebungsteilnehmern, worum es bei der Volksabstimmung geht: „Ein Ja zu einer sicheren Türkei, ein Ja zum Aufschwung, ein Ja zu Staudämmen und Hospitälern.“