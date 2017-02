Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Unrealistische Versprechungen

Erdogan erinnerte an kürzlich fertiggestellte große Infrastrukturprojekte wie Autobahnen, Tunnel und Brücken: „Einige reden nur, aber wie arbeiten.“ Der Staatschef erneuerte sein Versprechen, die Türkei bis zum Jahr 2023, dem 100. Jahrestag der Republik, unter die zehn größten Wirtschaftsnationen der Erde zu führen. Unabhängige Ökonomen halten das aber angesichts zunehmender Krisensymptome wie massiver Kapitalabflüsse und der Abwertung der Lira für einen unrealistischen Wunschtraum.

Die drei großen Ratingagenturen stufen türkische Staatspapiere inzwischen als Ramsch ein. Die Inflation stieg im Januar auf 9,2 Prozent, nach 8,5 Prozent im Vormonat. Die Teuerung zehrt an den Realeinkommen. Die Arbeitslosigkeit erreichte im Oktober – neuere Daten gibt es noch nicht – mit 11,8 Prozent ein Sechsjahreshoch. Erdogan kann nur hoffen, dass sich die Wirtschaftslage bis zum April nicht weiter verschlechtert. Um die Wähler bei Laune zu halten, setzte die Regierung am Wochenende die Verbrauchssteuern von 6,7 Prozent auf Hausgeräte und Unterhaltselektronik bis zum 30. April aus. Auch die Mehrwertsteuer auf Immobilien und Möbel wurde gesenkt.

Neben der Wirtschaft wird das Thema Sicherheit im Wahlkampf eine große Rolle spielen. Vizepremier Numan Kurtulmus argumentiert, nur mit mehr Befugnissen für den Präsidenten könne der Kampf gegen den Terror erfolgreich geführt werden. Wenn erst einmal das Präsidialsystem eingeführt sei, „wird von diesen Terrororganisationen überhaupt nichts mehr zu hören sein“, glaubt Kurtulmus. Er warnte allerdings, im Vorfeld des Referendums könne es neue Attentate geben.

Bei Terroranschlägen wurden in der Türkei im vergangenen Jahr über 400 Menschen getötet. 2017 begann in der Silvesternacht mit dem Massaker im Istanbuler Nobel-Nachtklub Reina, bei dem 39 Menschen starben. Vier Tage später kamen bei einem Anschlag in Izmir vier Personen ums Leben.

Die Sicherheitslage bleibt fragil. Laut der Nachrichtenagentur Anadolu nahm die Polizei am Sonntagmorgen bei Razzien in 18 Provinzen mehr als 450 Verdächtige mit angeblichen Verbindungen zur IS-Terrormiliz fest.