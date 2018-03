Vergiftung von Ex-Spion Skripal USA unterstützen Großbritanniens Sanktionen gegen Russland

Seite 2 von 2: Russland will gegen Diplomaten-Ausweisung vorgehen

Bei den betroffenen 23 russischen Diplomaten, die aus Großbritannien ausgewiesen werden, handele es sich um Geheimdienstoffiziere. Es würden zudem alle bilateralen Kontakte zu Russland auf hochrangiger Ebene ausgesetzt, sagte May im britischen Unterhaus in London.

Damit kündigte May die größte gleichzeitige Ausweisung von Russen seit dem Kalten Krieg an. Es ist die Reaktion darauf, dass Russland das britische Ultimatum im Fall des Giftanschlags auf den Ex-Doppelagenten Sergej Skripal hatte verstreichen lassen.

Russland will bald auf die Ausweisung von 23 Diplomaten aus Großbritannien reagieren. Das Vorgehen Londons sei eine „beispiellose grobe Provokation“, hieß es in der Mitteilung. Es sei inakzeptabel, dass die britische Regierung zu derartigen Mitteln greife. London wolle lediglich seine eigenen politischen Interessen durchsetzen und opfere dafür die diplomatischen Beziehungen zwischen den beiden Ländern.

May hatte Moskau am Montagabend aufgefordert, sich binnen 24 Stunden gegenüber der Organisation für das Verbot chemischer Waffen (OPCW) zu erklären und darzulegen, wie das wohl aus sowjetischer Produktion stammende Gift nach Großbritannien gelangen konnte. Wie erwartet, gab es keine Reaktion aus Moskau.

May sagte, Russland habe Verachtung für den Wunsch Großbritanniens geäußert, eine Erklärung zu dem versuchten Mord auf Skripal und seine Tochter zu bekommen. Das Vorgehen Russlands repräsentiere „eine illegale Anwendung von Gewalt durch den russischen Staat gegen das Vereinigte Königreich. Es ist ein Affront gegen das Verbot für die Verwendung von Chemiewaffen“, sagte May.

Der russische Botschafter in London, Alexander Jakowenko, sagte dem Sender Sky News, das britische Verhalten sei eine Provokation und „absolut inakzeptabel“. In einer Mitteilung der Botschaft hieß es weiter, die Ausweisung sei „ungerechtfertigt und kurzsichtig“. „Die gesamte Verantwortung für den Niedergang der russisch-britischen Beziehungen liegt bei der derzeitigen politischen Führung Großbritanniens.“ Russland behält sich Gegenmaßnahmen vor.

Der Sprecher des russischen Präsidenten Wladimir Putin, Dmitri Peskow, sagte am Mittwoch, Russland lehne „die Sprache von Ultimaten ab“. Russland hat gesagt, das Nervengift hätte auch von einem anderen früheren Land der Sowjetunion kommen können. Es verwies dabei auf die Ukraine, einen Feind Russlands.

Weil Großbritannien den russischen Staat für den Anschlag verantwortlich hält, forderte die Nato die Regierung in Moskau auf, alle Fragen Londons dazu zu beantworten. Zudem müssten alle Unterlagen zum russischen Nowitschok-Programm an die Organisation für das Verbot chemischer Waffen (OPCW) übergeben werden.

Die Nato-Partner boten Großbritannien zudem Unterstützung bei den Ermittlungen zum Anschlag an. Man sei sich einig, dass er einen „klaren Verstoß gegen internationalen Rechtsnormen und Vereinbarungen“ darstelle.

Die Briten wollen nun weitere etwa 14 Todesfälle im Land mit einer möglichen Verbindung nach Russland erneut untersuchen, wie Innenministerin Amber Rudd ankündigte. In einem Tweet veröffentlichte das Ministerium ein Video, in dem es eine Reihe von - nach britischer Auffassung- russischen Angriffen auf andere Länder aufzählt.

Das Video endet mit der Aussage: „Der Kreml will das regelbasierte System internationalen Rechts abbauen.“ Teilweise reichen die Fälle mehr als zehn Jahre zurück. Darunter sind auch prominente Kritiker des russischen Präsidenten Wladimir Putin, etwa der Oligarch Boris Beresowski.

Ein Vertrauter Beresowskis, der Geschäftsmann Nikolai Gluschkow, wurde vor wenigen Tagen tot in seinem Haus in London entdeckt. Die Todesursache war am Dienstag noch unklar.

Die Anti-Terror-Polizei übernahm aber vorsichtshalber die Ermittlungen, sieht aber derzeit keine Verbindung zu dem Attentat in Salisbury. 2004 war er in Russland zu drei Jahren und drei Monaten Haft nach Vorwürfen von Betrug und Geldwäsche verurteilt worden. 2010 erhielt er in Großbritannien Asyl.