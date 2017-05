Syriens Opposition kritisiert die Einigung von Astana

Der russische Staatschef Wladimir Putin hatte zuvor mit seinem türkischen Kollegen Recep Tayyip Erdogan und mit US-Präsident Donald Trump über die Schutzzonen gesprochen. Erdogan wurde danach mit den Worten zitiert, dieser Schritt könne 50 Prozent des Syrien-Konflikts lösen. Er hat die Einrichtung solcher Zonen seit langem gefordert.

Die Schutzzonen würden von Luftangriffen verschont, wenn dort die Waffen schweigen, stellte Kremlsprecher Dmitri Peskow in Aussicht. Zugleich sagte er: „Das bedeutet aber in keiner Weise eine Pause im Kampf gegen Terrorismus.“

Syriens Opposition erklärte, sie sei nicht Teil des Abkommens. Rebellensprecher Usama Abu Said lehnte insbesondere den Iran als Garantiemacht ab und forderte einen Abzug aller von Teheran unterstützten ausländischen Milizen aus Syrien. Der Iran sei ein Feind des syrischen Volkes. Auch russische Jets hätten sich an Luftangriffen beteiligt, erklärte Abu Said in Astana. Wenn selbst während der Verhandlungen bombardiert werde, sei kein wirklicher Wille zu erkennen, das Töten der Syrer zu beenden.

Auch die USA äußerten Zweifel an der Einigung auf Schutzzonen. Die Vereinbarung gebe Anlass zur Sorge, erklärte das Außenministerium in Washington am Donnerstag. Kritisch sähen die USA vor allem die Rolle des Iran als "sogenannter Garant": Die Teheraner Regierung habe die Gewalt in Syrien bisher nicht gestoppt. Sie habe vielmehr zu einer weiteren Zunahme beigetragen. Der Iran, seit langem der Erzfeind der USA, steht im Syrien-Konflikt wie Russland hinter Präsident Baschar al-Assad.

An der vierten Runde der Gespräche in Astana nahmen erstmals der UN-Sonderbeauftragte im Syrien-Konflikt, Staffan de Mistura, und ein ranghoher US-Vertreter teil. Die Syrien-Verhandlungen unter Führung der UN in Genf würden Ende Mai fortgesetzt, kündigte de Mistura an. Die fünfte Runde der von Russland, der Türkei und dem Iran organisierten Gespräche in Astana solle Mitte Juli stattfinden, sagte ein Sprecher des Außenministeriums von Kasachstan.