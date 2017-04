Theresa May auf einer Wahlkampfveranstaltung Die britische Premierministerin hat ihre Strategie für die anstehenden Brexit-Verhandlungen verteidigt. (Foto: AFP)

LondonNach dem EU-Sondergipfel zum Brexit erwartet die britische Premierministerin Theresa May harte Verhandlungen mit der Europäischen Union.

Das Treffen am Samstag in Brüssel und „einige andere Kommentare“ von europäischen Staats- und Regierungschefs ließen darauf schließen, sagte May am Sonntag dem Sender BBC. Sie bestätigte ihre Position, lieber keine Vereinbarung mit der EU als eine schlechte abzuschließen.

Auf der Sondergipfel der übrigen 27 Mitgliedsstaaten hatten die Staats- und Regierungschefs die Leitlinien für die Gespräche mit Großbritannien vereinbart. Das Königreiche wählt Anfang Juni ein neues Parlament.