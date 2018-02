Verschärfung der Gesetze Trump legt sich mit der Waffenlobby NRA an

In einer Rede vor Gouverneuren kündigt Trump verschärfte Hintergrund-Checks von Waffenkäufern an. Vor der NRA hat er dabei „keine Angst“.

US-Präsident Donald Trump

Washington/BostonUS-Präsident Donald Trump hat vor den Gouverneuren der US-Staaten angekündigt, das Waffenrecht auch bei Kritik der Waffenlobby NRA zu verschärfen. Mit Blick auf einen Gesetzesentwurf im Senat, der strengere Hintergrundüberprüfungen von potenziellen Waffenkäufern vorsieht, sagte er am Montag: „Wir werden das verstärken.“ Die Checks sollten noch strenger ausfallen, als in der Vorlage bislang geplant, so Trump.

Angesichts des Zögerns mancher Politiker, Waffengesetze zu verschärfen, sagte Trump, die Hälfte der Gouverneure habe Angst vor der National Rifle Association. „Man muss keine Angst haben. Und wisst ihr was? Wenn sie euch nicht zur Seite stehen, müssen wir sie eben ab und an bekämpfen. Das ist OK.“

Die NRA ist gegen strengere Hintergrundüberprüfungen. Bei US-Wahlkämpfen ruft sie regelmäßig zum Urnengang auf und spendet hohe Summen. Die Organisation genießt daher einen großen politischen Einfluss.

Anlass für die jüngste Debatte über das US-Waffenrecht ist das Schulmassaker vor fast zwei Wochen in Florida, bei dem ein 19-Jähriger 17 Menschen getötet hat. Neben strengeren Hintergrundchecks hatte Trump unter anderem vorgeschlagen, im Kampf gegen Gewalt an Schulen künftig Lehrer zu bewaffnen.

Bei seinem Gespräch mit den Gouverneuren sagte der Präsident, während des Massakers in Florida wäre er persönlich vermutlich in die Schule hineingelaufen – und das sogar ohne Waffe. Er kritisierte Polizisten, die zum Zeitpunkt des Amoklaufs nicht eingegriffen haben sollen.

Unterdessen wird auch der Druck aus der Finanzindustrie größer. Nach dem jüngsten Amoklauf fordert der billionenschwere Investor State Street von der US-Waffenindustrie mehr Transparenz. Die Unternehmen müssten erklären, wie sie dafür Sorge tragen, dass ihre Produkte „sicher und verantwortungsvoll“ eingesetzt werden. State Street ist mit jeweils rund zwei Prozent an den Waffenherstellern American Outdoor Brands und Sturm Ruger beteiligt und kann damit Druck auf das Management ausüben.

Zuletzt hatte schon die Bank of America ihr Verhältnis zu der umstrittenen Branche infrage gestellt. Der weltgrößte Investor Blackrock will sich mit Managern der Waffenindustrie treffen, um deren Antworten auf das jüngste Schulmassaker zu verstehen.