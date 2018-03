 Veteranen-Ehren: Trumps Militärparade am Veteranen-Tag im November geplant

Änderungen für Trumps Militärparade im November: Um unter anderem Straßenschäden zu vermeiden und Kosten zu sparen verzichtet der Präsident auf Panzer.

Ein seltener Anblick für die USA: Militärparade sind in den Vereinigten Staaten ein Ausnahme, zuletzt rollten 1991 Panzer durch die Hauptstadt. (Foto: dpa) Donald Trump

WashingtonDie von US-Präsident Donald Trump gewünschte Militärparade soll am Tag der Veteranen am 11. November in Washington stattfinden. Um Straßenschäden zu begrenzen, werde aber auf Panzer verzichtet, teilte das Verteidigungsministerium am Freitag mit. Die Route verlaufe vom Weißen Haus zum Kapitol. An ihrem Ende sei auch eine Präsentation der Luftwaffe geplant. Im Zentrum solle das Gedenken an alle US-Armeeveteranen seit dem amerikanischen Unabhängigkeitskrieg stehen. Trump hatte im vergangenen Monat im Pentagon eine Militärparade zu Ehren der US-Truppen in Auftrag gegeben, da er beeindruckt von der traditionellen Parade und der Darstellung militärischer Stärke war, die er bei seinem Besuch in Paris am französischen Nationalfeiertag im vorigen Jahr zu sehen bekam.

Militärparaden mit Zurschaustellung militärischen Geräts sind in den USA selten. Zuletzt zogen Panzer und Tausende Soldaten 1991 durch Washington, um den Sieg über die irakischen Invasionstruppen in Kuwait zu feiern. Gegner der Trump-Pläne kritisieren zu hohe Kosten, die das Präsidialamt auf 30 Millionen Dollar taxiert.