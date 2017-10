 Veto-Recht beim Brexit-Deal: Labour-Partei erhöht Druck auf May

Theresa May Das EU-Austrittsgesetz hat die erste Hürde im Parlament genommen, ist aber noch lange nicht verabschiedet. (Foto: AP)

LondonDer britischen Premierministerin Theresa May droht neuer Ärger beim EU-Austritt. Die oppositionelle Labour-Partei will sich mit Rebellen der Konservativen zusammentun, um ein Vetorecht des Parlaments bei einem Brexit-Deal zu bekommen. Das kündigte Labours Brexit-Sprecher Keir Starmer in der „Sunday Times“ an und forderte weitere Änderungen beim EU-Austrittsgesetz. Vertreter aus Wirtschaft und Kultur warnten am Sonntag unterdessen vor Brexit-Folgen.

Mit Hilfe des geplanten EU-Austrittsgesetzes könnten nach dem Brexit auf einen Schlag über 12.000 EU-Vorschriften in nationales Recht übertragen werden. Das soll Chaos direkt nach der Trennung von der Staatengemeinschaft verhindern, unter anderem bei Unternehmen.

Labour-Experte Starmer schrieb in der „Sunday Times“, dass durch das EU-Austrittsgesetz Rechte von Arbeitnehmern und Verbrauchern sowie Standards beim Umweltschutz nicht verwässert werden dürften. Außerdem müsse die von May vorgeschlagene etwa zweijährige Übergangsphase nach dem Brexit in dem Gesetz berücksichtigt werden. Er forderte auch, dass die Grundrechte-Charta der EU britisches Gesetz werden müsse.

Das EU-Austrittsgesetz hat die erste Hürde im Parlament genommen, ist aber noch lange nicht verabschiedet. Es liegen viele Änderungsanträge vor. Streit gibt es insbesondere um Formulierungen, die weitreichende Gesetzesänderungen ohne volle Beteiligung des Parlaments zulassen.

May führt seit der schiefgelaufenen Neuwahl im Juni eine Minderheitsregierung an und ist auf die Hilfe der erzkonservativen nordirischen DUP (Democratic Unionist Party) angewiesen. Schon wenige Rebellen im eigenen Lager können Regierungspläne verhindern.

Das Programm der britischen Regierung zum Brexit 27 geplante Entwürfe Die britische Regierung stellte im Juni ihr Programm für die kommenden zwei Jahre vor. Acht der 27 geplanten Gesetze betreffen den EU-Austritt. Die Entwürfe im Einzelnen:



Quelle: dpa

Aufhebung des EU-Rechts Das Gesetz soll EU-Vorschriften in britisches Recht übertragen. Der Trick: Etwa 20 000 EU-Vorschriften werden in einem Schwung in nationales Recht überführt. Nach und nach können die Gesetze dann geprüft und gegebenenfalls vom Parlament verworfen werden. Die Vorschriften betreffen quasi alle Lebensbereiche von Arbeitszeiten bis hin zu Energiesparmaßnahmen.





Zölle und Steuern Großbritannien soll nach dem Brexit ein unabhängiges Zoll- und Steuerwesen bekommen, das für zukünftige Handelsverträge angepasst werden kann. Das Gesetz soll es dem Land ermöglichen, die Einfuhr und Ausfuhr von Waren zu kontrollieren, eigene Zölle festzusetzen sowie Mehrwertsteuern und Luxussteuern zu ändern. Um Kontinuität für Unternehmen zu gewährleisten, soll das neue Gesetz aber in weiten Teilen auf bestehendem EU-Recht basieren.





Handel Das Gesetz soll es Großbritannien ermöglichen, nach dem Brexit unabhängig Handel treiben zu können. Es soll den Status das Landes als „führende Handelsmacht“ zementieren. Britische Unternehmen sollen vor unfairen Handelspraktiken geschützt werden.

Einwanderung Großbritannien soll die Einwanderung aus EU-Staaten selbst kontrollieren. Damit kann es die Zahl der EU-Einwanderer reduzieren, gleichzeitig aber weiterhin „die Klügsten und Besten“ aufnehmen. Dafür wird das EU-Recht zur Freizügigkeit aufgehoben. Ziel ist eine „faire und nachhaltige“ Einwanderungspolitik.

Fischerei Großbritannien regelt den Zugang zu seinen Hoheitsgewässern selbst und kontrolliert damit seine eigene Fischereipolitik, einschließlich Fangquoten. Damit sollen Fischbestände geschützt und erhöht und die Zukunft britischer Fischer gesichert werden.

Landwirtschaft Großbritannien schafft ein neues System zur Unterstützung der britischen Landwirtschaft und des Naturschutzes. Es soll Stabilität für britische Landwirte sichern und zu einer höheren Produktion und mehr Exporten beitragen. Die Landwirtschaft soll damit wettbewerbsfähiger werden.

Atomare Sicherheit Mit der EU verlässt Großbritannien auch die europäische Atomgemeinschaft Euratom. Ihre Aufgaben sollen von der nationalen Atomregulierungsbehörde (Office for Nuclear Regulation) übernommen werden. Das Gesetz soll die Rolle Großbritanniens als verantwortungsvolle Atommacht bestätigen und die Atomenergie zur nationalen Stromversorgung sichern.





Internationale Sanktionen Entscheidungen über Nicht-UN-Sanktionen werden wieder von Großbritannien selbst getroffen. Das Gesetz soll die Rolle Großbritanniens als permanentes Mitglied des UN-Sicherheitsrats und „Weltmacht“ stärken. Das Land soll internationale Sanktionen auf unilateraler oder multilateraler Ebene verhängen und aufheben können, um Bedrohungen durch Terrorismus, Konflikte oder die Weitergabe von Atomwaffen zu bekämpfen.

Verbände aus Wirtschaft und Kultur warnten am Sonntag vor möglichen negativen Folgen des Austritts aus der Europäischen Union. Fünf große britische Wirtschaftsorganisationen mahnten in einem Brief an Brexit-Minister David Davis, der dem Sender Sky News vorlag, Planungssicherheit für Firmen an. Es gehe um Investitionen und Jobs.

Der Verband CIF, der in Großbritannien die Interessen kreativer Unternehmen vertritt, warnte vor dem Verlust zahlreicher Talente durch das Ende der Arbeitnehmerfreizügigkeit. Die Branche ist einem Report zufolge nervös. Bereiche wie Mode, Film, Architektur und Musik seien auf sehr mobile Beschäftigte aus dem EU-Ausland angewiesen.

Davis wird am Montag nach Frankreich reisen und mit Außenminister Jean-Yves Le Drian sprechen. Frankreich und die anderen EU-Länder forderten auf ihrem Gipfel am Freitag in Brüssel mehr Entgegenkommen von London vor allem bei der Brexit-Schlussrechnung. Dabei geht es um finanzielle Zusagen aus London für Verpflichtungen aus der gemeinsamen EU-Zeit; sie könnten bis zu 100 Milliarden Euro betragen.