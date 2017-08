 Virginia: Der Aufstand der Ewiggestrigen

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Rechtsextreme in Charlottesville In den USA werden sie auch „Suprematisten“ genannt, weil sie die Überlegenheit der weißen Rasse propagieren. (Foto: Reuters)

New YorkRobert Lee war ein Held. Der Südstaaten-General aus Virginia schaffte es im Amerikanischen Bürgerkrieg mehrfach, mit deutlich unterlegenen Kräften die Truppen der feindlichen Nordstaaten zu besiegen. Am Ende hat es nichts genützt. Die Südstaaten haben den Krieg, der bis 1865 dauerte, verloren und damit auch die Sklaverei als Grundlage ihrer Landwirtschaft.

Für manche Südstaatler ist Lee bis heute ein Held. Deswegen war die geplante Entfernung einer Statue des Konföderationsgenerals Auslöser für Straßenschlachten im Städtchen Charlottesville im Bundesstaat Virginia, wo eine Kundgebung von Rechtsextremisten eskalierte. Drei Tote und mehr als 30 Verletzte sind die Bilanz. Virginia rief den Notstand aus, die Bundespolizei ermittelt parallel zu den lokalen Behörden.

Kommentatoren in verschiedenen Fernsehsendungen äußerten scharfe Kritik an der Reaktion des US-Präsidenten Donald Trump. Prominente Demokraten, Bürgerrechtler und auch einige Republikaner warfen Trump vor, die Rechtsextremen der „White Supremacy“-Bewegung nicht explizit verurteilt zu haben.

Reaktionen auf Trumps Bermerkungen zu Charlottesville Donald Trump US-Präsident Donald Trump machte „viele Seiten“ für die gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen Rechtsextremisten und Gegendemonstranten in Virginia verantwortlich. Indes betonte er, dass es entsprechende Gewalt schon länger im Land gebe und gemeinsam entschlossen dagegen vorgegangen werden solle. „Wir verurteilen (...) diese unerhörte Zurschaustellung von Hass, Engstirnigkeit und Gewalt auf vielen Seiten“, so Trump. „Das geht schon seit einer ganzen Weile so in unserem Land. Nicht (unter) Donald Trump. Nicht (unter) Barack Obama. Es geht schon seit einer langen, langen Zeit.“

Cory Gardner Cory Gardner, republikanischer Senator aus Colorado via Twitter: „Mr. President - wir müssen das Böse beim Namen nennen. (...) Das war inländischer Terrorismus.“

Marco Rubio Marco Rubio, republikanischer Senator aus Florida via Twitter: „Nichts ist patriotisch an #Nazis, dem #KKK oder #WhiteSupremacists Es ist das direkte Gegenteil von dem, was #America versucht zu sein.“

Orrin Hatch Orrin Hatch, republikanischer Senator aus Utah: „Wir sollten das Böse bei seinem Namen nennen. Mein Bruder gab sein Leben nicht im Kampf gegen Hitler, damit Nazi-Ideen hier zu Hause unangefochten stehen können.“

Chris Christie Chris Christie, der Gouverneur von New Jersey und Trump-Unterstützer: „Wir lehnen Rassismus und Gewalt von weißen Nationalisten wie jenen in Charlottesville ab. Jeder in der Führung muss sich dagegen aussprechen.“

Michael Signer Michael Signer, der Bürgermeister von Charlottesville und Demokrat: „Ich lege die Verantwortung für vieles, was Sie heute in Amerika sehen, direkt vor die Haustür des Weißen Hauses und Menschen um den Präsidenten.“

Mark Herring Mark Herring, Justizminister im US-Staat Virginia und Demokrat: „Gewalt, Chaos und der Verlust von Leben in Charlottesville ist nicht die Schuld „vieler Seiten“. Es ist die von Rassisten.“

Adam Schiff Adam Schiff, demokratischer Abgeordneter im US-Repräsentantenhaus via Twitter: „Es gibt nicht „viele Seiten“ hier, nur richtig und falsch.“

Bill Clinton Ex-Präsident Bill Clinton via Twitter: „Auch wenn wir das Recht auf freie Meinungsäußerung und Versammlung schützen, müssen wir Hass, Gewalt und White Supremacy verurteilen.“ Der Ausdruck „White Supremacy“ bezeichnet eine Bewegung, die die Vorherrschaft von Weißen in der Gesellschaft zum Ziel hat. Vertreter dieser Ideologie der Überlegenheit gehören jenem Spektrum an, in dem auch Rechtsextremisten und Nationalisten zu finden sind.

Während der Kundgebung war ein Auto, dessen Fahrer später festgenommen wurde, vermutlich absichtlich in eine Menschenmenge gerast. Allein dabei gab es zahlreiche Verletzte, eine 19-jährige Frau wurde getötet. Die beiden anderen Todesfälle ereigneten sich beim Absturz eines Überwachungshubschraubers. Die Maschine verfing sich in einem Baum und ging in Flammen auf, zwei Polizisten starben.

Die Gewalt kam mit den ewiggestrigen Anhängern von Lee in die Stadt. Sie trugen zum Teil die Flagge der Südstaaten, einige gaben sich mit Hakenkreuzfahnen auch offen als Neonazis zu erkennen. Unter diesen Rassisten, in den USA auch „Suprematisten“ genannt, weil sie die Überlegenheit der weißen Rasse propagieren, befanden sich auch Anhänger der Alt-Right-Bewegung sowie frühere Vertreter des gefürchteten Ku-Klux-Klans. Während der Kundgebung gerieten sie in gewalttätige Auseinandersetzungen mit Gegendemonstranten. Die Polizei versuchte, beide Parteien zu trennen, ohne Erfolg. Zum Teil gab es auch Kritik, sie sei nicht entschieden genug gegen die Rassisten vorgegangen.

Donald Trump reagierte spät. „Wir verurteilen diesen ungeheuerlichen Ausbruch von Hass, Fanatismus und Gewalt auf vielen Seiten aufs Schärfste“, sagte er in einer Pressekonferenz. Trumps Reaktion löste eine Welle der Empörung aus, auch unter republikanischen Politikern, die eine klare Distanzierung von dem Rassismus vermissten. Senator Cory Gardner aus Colorado forderte, „das Übel beim Namen zu nennen“.

Senator Rubio aus Florida, der im Vorwahlkampf für die US-Präsidentschaft gegen Trump verloren hatte, twitterte: „Es wäre sehr wichtig zu hören, dass der Präsident die Ereignisse in Charlottesville als das beschreibt, was sie sind – ein Terrorangriff weißer Suprematisten.“ Der frühere Ku-Klux-Klan-Führer David Duke dagegen erinnerte Trump daran, „dass es weiße Amerikaner waren, die dir die Präsidentschaft verschafft haben“. Sie seien entschlossen, sich ihr Land zurückzuholen. „Wir werden die Versprechen Trumps erfüllen, darum haben wir ihn gewählt“, bekräftigte Duke. Trumps ebenfalls umstrittener Justizminister Jeff Sessions äußerte sich deutlicher und wandte sich gegen „Rassenfanatismus“.

Die Auseinandersetzung über die Geschichte der Südstaaten findet zurzeit in vielen Orten statt. Nach Kriegsende dauerte es rund 100 Jahre, bis Schwarze zumindest auf dem Papier überall gleiche Bürgerrechte bekamen. Bis heute ist das Land von Rassenproblemen geprägt, das Thema spaltet eine ganze Nation.

Genau das wusste Trump im Wahlkampf gekonnt für sich zu nutzen. Die Alt-Right-Bewegung war eine der Stützen, die ihm zum Wahlsieg verhalfen. Schon im vergangenen Jahr hatte er scharfe Kritik auf sich gezogen, weil er sich nicht deutlich genug von Rassisten distanziert hatte.

Stattdessen holte er rechtsnationale Vertreter ins Weiße Haus, allen voran seinen Chefideologen Steve Bannon sowie die Top-Berater Stephen Miller und Sebastian Gorka. Letztere fanden in jüngster Zeit immer prominentere Rollen als Trump-Sprecher. Keiner äußerte sich am Samstag.

Die Alt-Right-Bewegung in den USA Radikal und ultrarechts Der Name „Alt Right“ in den USA ist eine Abkürzung der Website AlternativeRight.com und bedeutet in etwa „alternative Rechte“. Die ultrarechte Bewegung zählt einige tausend Anhänger. Sie ist offen rassistisch und bedient sich rechtsradikaler Ideologien.

„Überlegenheit der weißen Rasse“ Die Alt-Right-Bewegung spricht von einer auch intellektuellen „Überlegenheit einer weißen Rasse“, die sie gleichwohl von Nicht-Weißen bedroht sieht. Sie spricht sogar von einem Genozid an Weißen und hat einen rein weißen „Ethnostaat“ zum Ziel. Die Alt-Right-Bewegung sieht die USA von sogenannten Kulturfremden unterwandert. Sie beklagt ein Schrumpfen christlicher Weltanschauungen. Das Weltbild ist auch antisemitisch.

Tiefe Wurzeln Unter dem in Amerika hochgehaltenen Schutz der Rede- und Meinungsfreiheit hat es immer auch rechtsradikale Gruppierungen und Ansichten gegeben, aber meist eher versprengt etwa in Milizen. Rassismus hat in der amerikanischen Kultur tiefe Wurzeln, aber seit dem Beginn der Bürgerrechtsbewegung hat es in den USA keine offen rassistische Bewegung größeren Umfangs mehr gegeben.

Im Aufwind Die Alt-Right-Bewegung sieht sich im gesellschaftlichen Klima unter US-Präsident Donald Trump im Aufwind. Sie will die Mitte der Gesellschaft erreichen und bekennt sich auf Konferenzen und mit erheblicher Nutzung sozialer Medien offen und werbend zu ihrer ultrarechten Ideologie. Eine zentrale Figur ist Richard Spencer.

Trump hat von der politischen, materiellen und ethnischen Spaltung des Landes profitiert. Seine politische Botschaft lautete, Amerika wieder „groß“ zu machen und die Herrschaft den angeblichen politischen Eliten aus der Hand zu nehmen und der Bevölkerung zurückzugeben. Auch wirtschaftspolitisch versprach er, den alten Zustand wieder herzustellen, bei dem viele Amerikaner, auch ohne einen höheren Bildungsabschluss, gut bezahlte Jobs bekommen sollen, vor allem in der Industrie. Damit hat Trump im Wahlkampf die Ängste der Ewiggestrigen bedient. Seine Wahl war von rechtsextremen und rassistischen Gruppen gefeiert worden, sie gehören bis heute zu seiner treuesten politischen Basis.

Daher auch die Scheu des Präsidenten, sich von den Rechtsradikalen deutlich zu distanzieren. Der „Daily Stormer“, eine Webseite amerikanischer Neonazis, die die Demonstration mit propagiert hatte, jubelte: „Wir befinden uns jetzt im Krieg. Und wir werden keinen Rückzieher machen.“ Und: „Er hat uns nicht attackiert. Gott segne ihn.“ „Wirklich, wirklich gut. Gott segne ihn.“ Das Gros der Amerikaner dürfte das anders sehen.