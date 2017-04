Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

„Blanker Rassismus“

Ende letzten Jahres gab es in Australien etwas über 95.000 Halter eines 457-Visums. Ein Viertel der Inhaber waren Inder – viele von ihnen arbeiten im Tech-Sektor. Auch für die jetzigen Besitzer eines solchen Visums sollen demnächst schärfere Bedingungen gelten. Statt wie bisher ein Jahr, müssen Willige vier Jahre lang warten, bis sie den australischen Pass beantragen dürfen. Zuvor müssen sie einen Test bestehen, in dem laut Turnbull geprüft wird, ob sie „australische Werte“ teilten. An einem Fragenkatalog werde noch gearbeitet. Medien berichteten von Vorschlägen wie „Wann darf ein Mann seine Frau verprügeln?“ und „Was halten sie von weiblicher Genitalverstümmelung?“. Kritiker meinten, der „Wertetest“ sei ein Mittel, um vor allem Menschen muslimischen Glaubens auszuschließen. Die Bürgerrechtsorganisation „GetUp“ sprach von „blankem Rassismus“.

Malcolm Turnbull musste sich den Vorwurf gefallen lassen, mit der Verschärfung der Einwanderungsbestimmungen dem wachsenden Druck des rechten Flügels seiner Regierungskoalition nachzugeben. Auch seien die Maßnahmen ein Zugeständnis an die wachsende Bedeutung der ultrarechten Partei One Nation. Die offen rassistische Gruppierung fordert einen Stopp der Zuwanderung von Muslimen und ein Verbot von Halal-Produkten. Um als Premierminister zu überleben, müsse Turnbull seine Politik deswegen deutlich weiter nach rechts verlagern, meinen Beobachter in Canberra.