Millionenverlust für die Kantone?

Doch damit diese Unternehmen nicht abwandern, setzt das Land auf eine „weiche Landung“ für die ansässigen Unternehmen. Zum einen sollen die Kantone für sämtliche Firmen ihre Gewinnsteuern senken, um als Standort attraktiv zu bleiben. Zudem gibt es künftig spezielle steuerliche Vergünstigungen, die etwa forschende und innovative Firmen begünstigen und internationalen Vorgaben entsprechen.

Die Regierung in Bern weiß, dass ihr Konkurrenz von anderen Ländern droht, die ihre Steuern senken wollen. So kündigte Großbritanniens Regierung an, nach dem Brexit womöglich mit erheblichen Steuerprivilegien ausländische Firmen ins Land zu locken. US-Präsident Donald Trump macht ebenfalls keinen Hehl daraus, die Firmensteuern auf bis zu 15 Prozent zu senken. Schließlich gibt es etablierte Niedrigsteuerländer wie Irland, wo der Durchschnittssatz bei rund 12,5 Prozent liegt, erklärte Rainer Hausmann, Steuerexperte bei der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ernst & Young, der Nachrichtenagentur Reuters.

Gegner befürchten, dass den Kantonen und Gemeinden Milliarden entgehen. Deswegen haben sie Widerstand angekündigt, der schließlich – typisch für die Schweiz – in einer Volksabstimmung mündete. Die Konzerne selbst halten sich bedeckt. Hinter vorgehaltener Hand ist zu hören, dass vor allem ausländische Konzerne darüber nachdenken, ihre Firmenzentralen zumindest teilweise auszulagern.

Der US-Hüftimplantathersteller Zimmer Bionet gab bekannt, mit einer Investition von 40 Millionen US-Dollar in ein Werk in Winterthur lieber solange abzuwarten, bis die Schweizer über die Reform abgestimmt haben. „Wenn sie nicht kommt, müssten wir unsere Situation und Strategiepläne überdenken“, sagte ein Manager.

Auch börsennotierte Schweizer Firmen könnten betroffen sein. Einer Umfrage der Schweizer Handelszeitung zufolge können viele Firmen aus dem wichtigsten Schweizer Börsenindex SMI die Auswirkungen jedoch noch nicht abschätzen.

Das politische Tauziehen hat längst begonnen. Die Regierung mahnt: Wenn das Doppelpaket, bestehend aus einem internationalen Steuerstandard und gleichzeitigen Erleichterungen gerade für ausländische Konzerne, nicht angenommen wird, wandern viele Konzerne ab. Dann müsste Bern eine neue Reform ausarbeiten, die „mit Sicherheit teurer“ würde, warnt Finanzminister Maurer. Klar ist: Die Schweiz wird ihre Steuerprivilegien für Konzerne zum größten Teil aufgeben, so oder so. Die Frage ist, was sie davon retten kann – und wie viel es die Schweizer kosten wird.