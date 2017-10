PekingNur alle fünf Jahre findet in China der Parteitag der Kommunistischen Partei statt. In diesem langen Zeitraum kann sich einiges anstauen, und so dauerte die Eröffnungsrede des chinesischen Staats- und Parteichefs Xi Jinping am Mittwoch über dreieinhalb Stunden. In seiner Ansprache hob Xi allerdings nicht nur die Fortschritte seines Landes hervor, sondern warnte Chinas Kommunisten auch vor „ernsten Herausforderungen“. Sowohl die zweitgrößte Volkswirtschaft als auch die ganze Welt steckten „in tiefgreifenden und komplizierten Veränderungen“. „Alle Genossen müssen höchst wachsam gegenüber den Gefahren sein“, sagte der Präsident in seinem „Politischen Bericht“ zur Eröffnung des 19. Parteitages der Kommunistischen Partei Chinas. Auch müssten sie entschieden gegen alles angehen, was die Partei „untergräbt“.

Xi Jinping rief die 89 Millionen Parteimitglieder zur Geschlossenheit und zu verstärkten Anstrengungen auf, um Wohlstand zu schaffen und den „Sozialismus chinesischer Prägung für eine neue Ära“ zum Erfolg zu verhelfen. „Der Wiederaufstieg der Nation ist der größte Traum des chinesischen Volkes“, sagte Xi Jinping in seiner ungewöhnlich langen Rede. Er rief auch zum Aufbau einer starken Armee auf, die „Weltklasse“ sein müsse. Die Modernisierung der Streitkräfte „in ganzer Breite“ solle bis 2025 abgeschlossen werden.

Doch aktuell sieht Xi Jinping in seinem Land Widersprüche und „akute Probleme“, die neue Herausforderungen für die Partei und das Land schüfen. „Unser Problem ist, dass unsere Entwicklung unausgewogenen und unangemessenen ist.“ Die gesamte Partei müsse bereit sein, sich noch mehr zu bemühen. „Um große Träume zu erreichen, muss es große Anstrengungen geben.“ Dafür müsse man große Risiken eingehen und „großen Widerstand überwinden“. Die Verjüngung der Volksrepublik sei kein Spaziergang im Park, sagte Xi.

In China sei bislang auch nicht ausreichend auf Probleme in der Bildung, der medizinischen Versorgung, im Bereich der Arbeit und der größer werdenden Einkommensunterschiede reagiert worden, sagte Xi. Zudem brauche das Land mehr Technologieunternehmen. Dafür versprach er eine weitere Marktöffnung und den Schutz der Interessen ausländischer Investoren. „China wird seine Türen zur Welt nicht schließen.“

Xi rief deshalb zur Schaffung eines „Landes der Innovatoren“. „Wir werden Grundlagenforschung in angewandten Wissenschaften stärken, große nationale Wissenschafts- und Technologieprojekte starten und der Innovation in Schlüsseltechnologien Priorität einräumen“, sagte Xi.

Angesichts der Rufe nach mehr Demokratie in Hongkong bekräftigte Xi Jinping die Souveränität Chinas über die ehemalige britische Kronkolonie. Er unterstrich zugleich den Grundsatz „ein Land, zwei Systeme“, nach dem die asiatische Wirtschaftsmetropole autonom verwaltet wird. Auch unter Hinweis auf Taiwan rief Xi Jinping aber dazu auf, sich „separatistischen Aktivitäten zu widersetzen“.