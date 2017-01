„Trump will zurück in die Vergangenheit“

Vor sich auf dem Podium liegt Trumps Buch „Great again, wie ich Amerika retten werde“ aus dem Slim mehrfach zitieren wird. Seine Rede ist eher ein Vortrag, so etwas wie eine parallele Regierungserklärung auf der einen Seite und Nachhilfeunterricht in Wirtschaftspolitik auf der anderen Seite. Slim gibt Ratschläge, wie man auf die Bedrohungen von US-Präsident Trump reagieren muss, welche Fehler der neue Chef im Weißen Haus macht und warum die Mexikaner ihm eher helfen als schaden können. Slim wirkt an diesem Mittag wie ein Nebenpräsident, so dass ihn irgendwann eine Reporterin fragt, ob er denn bei der Präsidentenwahl im kommenden Jahr kandidieren wolle. Slim verneint - natürlich. Er sei seinem Land als Unternehmer sicher nützlicher.

Der Sohn libanesischer Einwanderer, der am Samstag 77 Jahre alt wird, appelliert an das nationale Pathos, den Zusammenhalt, den Mexiko in den vergangenen Tagen nach den Anwürfen und Beleidigungen von Donald Trump gezeigt hat. „Mich freut es ungemein zu sehen, dass und wie Mexiko zusammensteht. Das habe ich zuletzt beim Erdbeben von 1985 gesehen.“

Es ist ja auch so etwas wie ein Erdbeben, was seit einer Woche über Mexiko hereingebrochen ist: Donald Trump, die Mauer, die Drohungen, die Nafta zu kündigen, der diplomatische Showdown - erst langsam beginnt Mexiko die Trümmer zu sortieren, die dieser Mann, den Slim „Tromff“ ausspricht, hinterlassen hat.

Señor Tromff stellt dabei alles in Frage, was Mexiko und die USA verbindet – vor allem das Handelsabkommen Nafta, das in den vergangenen zwei Jahrzehnten Grundlage des mexikanischen Wachstums war. Und Slim versucht zu widerlegen, dass mit einer Rückkehr der Arbeitsplätze in die USA alles besser werde. „Trump will zurück in die Vergangenheit“, hänge regressiven Utopien an, träume vom Industrieboom des frühen 20. Jahrhunderts, der den USA Wohlstand gebracht habe, doziert Slim. „Aber das ist so, als ginge er in der Zivilisation zurück und nicht nach vorne, das wird nicht klappen“. Auch könne Trump nicht in kürzester Zeit alle Fabriken in Mexiko abbauen lassen und in die USA zurückbeordern. „Das funktioniert nicht.“ Er verkenne dabei, dass dies die Kosten für die Konsumenten in seinem Land explodieren ließe. „Ich hoffe, dass der Präsident sich daran erinnert, dass Globalisierung, Pluralität, Umwelt und Menschenrechte fundamentale Prinzipien sind“. Slim hatte sich im Dezember in Florida mit Trump getroffen und hinterher von einem interessanten Gespräch berichtet.

Aber Slim kritisierte nicht nur sehr eloquent das Regierungsprogramm Trumps, sondern gab auch ganz unverhohlen an Peña Nieto Ratschläge, wie man auf die Herausforderungen reagieren solle: „Mexiko muss wieder mehr auf seinen nationalen Markt schauen“. Der müsse angekurbelt werden, Slim forderte mehr nationale Investitionen, mehr Ausgaben für Infrastruktur. Und er unterstützt, dass die Zentralbank weiter die üppigen Devisenreserven nutzt, um den Peso zu stärken, der seit Trumps Amtsübernahme von einem historischen Tief zum nächsten taumelt.

Am Freitag übrigens erholte sich die mexikanische Währung merklich. Das lag weniger an Slim als mehr an einem Telefongespräch zwischen Trump und Peña Nieto. Die beiden Staatschefs sprachen den Angaben zufolge eine Stunde miteinander, teilten aber keine Details mit. Aber alleine die Tatsache, dass sie nach der Eskalation der vergangenen Tage miteinander sprachen, ist ja schon ein Fortschritt.

So sah das auch Carlos Slim, der seine Lehrstunden für die beiden Politiker nach einer Stunde und 48 Minuten beendete.