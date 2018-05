Vorbereitung auf den Friedensgipfel US-Außenminister Pompeo in Nordkorea gelandet

Der US-Außenminister besucht Nordkorea, um den anstehenden Gipfel zwischen Präsident Trump und Kim Jong Un vorzubereiten.

Der 54-Jährige ist seit April US-Außenminister. (Foto: AFP) Mike Pompeo

WashingtonUS-Chefdiplomat Mike Pompeo ist zu Beratungen in Nordkorea angekommen. Sein Flugzeug landete am Mittwochmorgen in Pjöngjang. Der Außenminister will dort die Details des geplanten historischen Treffens zwischen Präsident Donald Trump und Nordkoreas Staatschef Kim Jong Un besprechen.

Pompeo wollte zugleich auch versuchen, Nordkorea zur Freilassung von drei inhaftierten US-Bürgern zu bewegen, wie aus US-Regierungskreisen verlautete. Er habe aber nach eigenen Angaben noch keine definitive Zusicherung Nordkoreas erhalten, dass drei in dem Land festgehaltene US-Bürger freikommen. Auch wenn es noch keine derartige Garantie von Nordkorea gebe, hoffe er doch, dass die Führung in Pjöngjang „das richtige tut“, sagte Pompeo auf dem Flug nach Nordkorea zu mitreisenden Journalisten.

Der jetzige Außenminister war bereits Anfang April als damaliger CIA-Direktor nach Nordkorea gereist. Er ist erst der zweite amtierende US-Außenminister, der das abgeschottete Land besucht.

Ziel der Gespräche zwischen Trump und Kim Jong Un sollen hauptsächlich die Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel sein. Der Präsident räumte aber ein, dass das Ergebnis schwer vorherzusagen sei. Der Abzug der in Südkorea stationierten US-Truppen wären aber kein Thema. Jedoch würde Trump selbst daran gelegen sein, das Geld für die Militärs vor Ort einzusparen.

Als Ort des Treffen hatte Trump Ende April via Twitter das Haus des Friedens an der Grenze zwischen Nord- und Südkorea vorgeschlagen. Vor kurzem hatte an diesem Ort das historische Treffen zwischen Nord-und Südkorea stattgefunden. Die jahrelang verfeindeten Staaten haben dabei die vollständige nukleare Abrüstung beschlossen.

Amerikanischen Medienberichten zufolge hatte der damalige CIA-Direktor und heutige US-Außenminister Mike Pompeo Mitte April im Geheimen ein mögliches Treffen zwischen Trump und Kim ausgelotet. Es wäre das wichtigste Treffen mit Nordkorea, seitdem die damalige US-Außenministerin Madeleine Albright im Jahr 2000 den damaligen Machthaber Kim Jong Il getroffen hatte.

Die wichtigsten Neuigkeiten jeden Morgen in Ihrem Posteingang.